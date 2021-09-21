Жителей Иркутска зовут на общегородской субботник

Он состоится 25 сентября



25 сентября в Иркутске состоится общегородской субботник. Участие в работах примут муниципальные предприятия города, коммерческие, молодёжные и иные организации, представители территориальных общественных самоуправлений, активные жители.



– Профильные МУПы и управляющие компании уже в эти выходные усилили работу по наведению порядка в городе. На дороги и улицы вывели на 30% больше людей и техники. Среди основных мероприятий – сбор мусора, проведение ямочного ремонта дорог, нанесение разметки на магистралях, ремонт и покраска ограждений на улицах, мостах, и в скверах, на спортивных и детских площадках, приведение в порядок фасадов зданий, – подчеркнул заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.



Специалисты комитетов по управлению округами проведут рейды по соблюдению правил содержания территорий около частных домов. В ежедневном режиме продолжится контроль за работой управляющих компаний.



– Раньше в Иркутске проводился только один общегородской субботник. Считаю, что для областного центра этого недостаточно. Поэтому совместно с коллегами приняли решение коллективно убраться в городе ещё раз. Приглашаю всех иркутян присоединиться к субботнику, – отметил мэр города Руслан Болотов. – Подчеркну, что работа по наведению порядка в городе ведётся ежедневно. При этом поручил максимально усилить работу муниципальных предприятий, чтобы подготовить город к зиме.



Принять участие в субботнике могут все желающие. Чтобы получить инвентарь и выбрать территорию для субботника, жителям необходимо обращаться в комитеты по управлению округами.



Напомним, что 15 мая в Иркутске уже состоялся субботник. На уборку города вышло свыше 6000 человек: представители различных организаций, студенты, волонтёры, школьники, сотрудники муниципальных предприятий, управляющих организаций и жители многоквартирных домов. Порядок наводили на 44 территориях во всех районах Иркутска.



- Дополнительную информацию о проведении общегородского субботника можно получить по следующим телефонам: Свердловский округ – 52-03-51; Ленинский округ – 52-03-42, 52-02-13, 52-02-16; Октябрьский округ – 52-03-20, 52-02-48; Правобережный округ – 52-04-07, 52-02-07, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



