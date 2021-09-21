Изменится схема движения автобусов маршрута № 46
С 22 сентября по 10 октября в Улан-Удэ будет перекрыто движение на участке дороги по улице Октябрьская по направлению движения от улицы Лимонова до пр. 50-летия Октября.
Движение перекрывают для проведения работ по устройству парковки, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Ремонт дороги пройдёт в два этапа. В связи с этим до 20 октября будет изменена схема движения автобусов маршрута № 46. Объезд закрытого для движения участка будет осуществляться по улице Комсомольской.
В Улан-Удэ перекроют часть дороги на улице Октябрьская
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