В Улан-Удэ перекроют часть дороги на улице Октябрьская

Изменится схема движения автобусов маршрута № 46



С 22 сентября по 10 октября в Улан-Удэ будет перекрыто движение на участке дороги по улице Октябрьская по направлению движения от улицы Лимонова до пр. 50-летия Октября.



Движение перекрывают для проведения работ по устройству парковки, сообщили в администрации Улан-Удэ.



Ремонт дороги пройдёт в два этапа. В связи с этим до 20 октября будет изменена схема движения автобусов маршрута № 46. Объезд закрытого для движения участка будет осуществляться по улице Комсомольской.





