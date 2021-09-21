Знаменитый оружейник стал заслуженным художником Бурятии

Жигжит Баясхаланов на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым обсудил этапы создания важных проектов
Оружейник-ювелир с мировым именем Жигжит Баясхаланов получил звание заслуженного художника Бурятии. Об этом он сообщил в социальной сети.
- Состоялась встреча с главой Республики Бурятия Алексеем Самбуевичем, и для меня было большой честью получить звание Заслуженного художника Бурятии. Благодарю всех за высокую оценку моего творчества, за признание и доверие! Также мою команду, ведь это наша общая заслуга и совместный труд! Спасибо всем за поздравления! Хочу поблагодарить министерство культуры Республики Бурятии и Национальный музей Республики Бурятии за наше плодотворное сотрудничество и возможности, - написал мастер в Instagram 18 сентября.
Он добавил, что на встрече с Алексеем Цыденовым обсуждались этапы создания важных проектов, таких как МАБО (Международная ассоциация бурятских оружейников) и новый бренд Hutaga на территории Бурятии.
Оружейник-ювелир Жигжит Баясхаланов уроженец села Алханай Агинского округа. В своих работах мастер возрождает национальные традиции Бурятии. Он создаёт ножи с использованием драгоценных камней и металлов. За свою карьеру неоднократно становился участником международных и всероссийских выставок. Его работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом. Среди них не только оружие, но и настольные композиции, скульптуры, трубки, плётки.
В 2018 году Баясхаланов открыл арт-галерею в центре Улан-Удэ. осенью 2019 года Жигжит Баясхаланов открыл новую галерею в Санкт-Петербурге. Тогда же стало известно, что именитый мастер поступил в Академию изящных искусств в Италии.
Год назад мастер представил главе Бурятии Алексею Цыденову проект «Хутага», который призван развивать оружейное дело в республике. В специальной мастерской Жигжит Баясхаланов планирует изготавливать бурятские национальные ножи, при этом обучая студентов и выпускников ссузов и вузов Бурятии – художников, ювелиров и других увлечённых специалистов.
-У меня есть мечта создать масштабный бренд, благодаря которому мы могли бы показывать нашу культуру через призму национальных бурятских ножей. Мы хотели бы не только масштабировать нашу мастерскую, но и развивать возможности молодых оружейников Бурятии. Создание ножей – это отдельная культура, а в Бурятии богатая школа мастеров. Наш проект поможет более опытным оружейникам передать свои знания и мастерство, которые нам достались от наших предков, нашим талантливым молодым землякам, - поделился оружейник.
Жигжит Баясхаланов отмечает, что оружейное дело в России очень развито. Известные оружейные заводы есть в Туле, Златоусте, Дагестане и в Якутии. По его мнению, бурятские ножи могут быть столь же популярны.
Знаменитый оружейник стал заслуженным художником Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина поддалась на просьбы граждан Узбекистана
Когда и кем все нарушения будут устранены, неизвестно
Конкурсанток оценивали по двум критериям
Жигжит Баясхаланов на встрече с главой Бурятии Алексеем Цыденовым обсудил этапы создания важных проектов
Сегодня в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды
Она посвящена юбилею российско-монгольских дипломатических отношений
В нём участвуют студенты местных ссузов
Первым рейсом возобновлённого выставочного проекта стала поездка в Слюдянский район
Также состоялся большой хурал
Григорий Штерн и Яков Смушкевич были репрессированы в 1941 году
Достичь первенства помогли успехи сборных U21 и U23
Учения «Селенга» проходят с 20 сентября по 5 октября на одном из военных полигонов в Монголии
Бюст Цыбена Жамцарано появился возле краевой библиотеки
Ещё одна команда региона стала третьей
Знаком материнства II степени отмечены шесть многодетных мам