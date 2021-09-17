В республике работает 813 избирательных участков
По состоянию на 15 часов 17 сентября, на выборах в Госдуму в Бурятии проголосовали 67 507 человек. Это 9,68% от общего числа избирателей.
Всего в республике 697 454 избирателей.
В Бурятии работает 813 избирательных участков. Голосование проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Каждый избирательный участок работает с 08:00 до 20:00.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром запечатлели большие очереди перед избирательными участками. Очевидцы сообщают, что массово пришли голосовать военнослужащие и сотрудники различных ведомств. В Избиркоме прокомментировали, что это «нормальный процесс». «Граждане, перед тем как на свои рабочие места приехать, пошли и проголосовали, чтобы свой рабочий день не разрывать», - высказался председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.
Глава Бурятии Алексей Цыденов проголосовал днём на Верхней Берёзовке.
В Бурятии к 15 часам проголосовали около 10% избирателей
Общество, Фото:
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