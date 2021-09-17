На площади Советов торжественно встретили героев Паралимипиады в Токио
Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков поздравил и вручил Михаилу Асташову денежный сертификат на сумму 700 тысяч рублей и его тренеру Николаю Тетерину сертификат на 300 тысяч рублей. Михаил сейчас прописан и живёт в городе Улан-Удэ, по праву считается улан-удэнцем.
Сегодня на главной площади Улан-Удэ торжественно встретили героев Паралимипиады – двукратного Паралимпийского чемпиона в Токио Михаила Асташова, бронзового призёра Паралимпийских игр в Токио Баира Шигаева, участницу Паралимпийских игр Татьяну Андриевскую и их тренеров.
- Паралимпийские игры – одно из важнейших событий в мировом спорте, и вы, участвуя в играх, завоёвывая медали и достигая побед, показываете нам всем пример невероятного мужества и активного, целеустремленного образа жизни! Дорогие наши спортсмены, спасибо вам за ваши и наши победы. Вы вдохновляете нашу молодёжь, наше подрастающее поколение, всех нас! Ничего невозможного нет. Спасибо вам, счастья, успехов и новых побед! - поздравил Игорь Шутенков спортсменов.
Напомним, Михаил Асташов завоевал на Паралимпийских летних играх 2021 года в городе Токио две золотые медали: первое место - «Гонка преследования на дистанции 3000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата» и первое место – «Шоссейная гонка с раздельным стартом».
Баир Шигаев на Паралимпийских летних играх стал бронзовым призёром в смешанных командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука.
Татьяна Андриевская – заслуженный мастер спорта России по стрельбе из лука, член сборной команды России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
- От всей души поздравляем победителей и участников Паралимпиады в Токио! – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Мэр Улан-Удэ вручил сертификаты победителю Паралимпийских игр и его тренеру
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