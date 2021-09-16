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В Забайкалье машинист отметил 90 лет

В Забайкалье машинист отметил 90 лет
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Долгожитель проживает в городе Могоча

Житель города Могоча Забайкальского края Иван Андреевич Кононенко отметил свой 90-й день рождения. Поздравили его с этим событием представители муниципальной власти и бывшие коллеги.

- Иван Андреевич всю жизнь проработал машинистом в локомотивном депо, живёт в своём доме, где царит чистота и порядок. Он человек с активной жизненной позицией, ещё даст фору молодым, поддерживает ветеранское движение локомотивного депо. Наш юбиляр пользуется уважением среди односельчан, мы гордимся таким долгожителем, - рассказала пришедшая поздравить юбиляра заведующая отделом ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Надежда Кейсиди.

Совет ветеранов локомотивного депо, где трудился Иван Андреевич, а также глава района и замглавы по соцвопросам вручили юбиляру денежные подарки и пожелали долгих лет жизни. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Забайкальский край долгожитель юбилей

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