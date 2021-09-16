Долгожитель проживает в городе Могоча
Житель города Могоча Забайкальского края Иван Андреевич Кононенко отметил свой 90-й день рождения. Поздравили его с этим событием представители муниципальной власти и бывшие коллеги.
- Иван Андреевич всю жизнь проработал машинистом в локомотивном депо, живёт в своём доме, где царит чистота и порядок. Он человек с активной жизненной позицией, ещё даст фору молодым, поддерживает ветеранское движение локомотивного депо. Наш юбиляр пользуется уважением среди односельчан, мы гордимся таким долгожителем, - рассказала пришедшая поздравить юбиляра заведующая отделом ЗАГС Могочинского и Тунгиро-Олёкминского районов Надежда Кейсиди.
Совет ветеранов локомотивного депо, где трудился Иван Андреевич, а также глава района и замглавы по соцвопросам вручили юбиляру денежные подарки и пожелали долгих лет жизни. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье машинист отметил 90 лет
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Роман Кузнецов выступал в весовой категории свыше 87 килограммов
Конкурс проводился в рамках фестиваля «Раздайся, корогод!»
Поздравления принимал лучник Кирилл Смирнов
Он появится в Ангарске в октябре этого года
Лучший психолог республики работает в Улан-Удэнском центре диагностики
Общественники будут наблюдать через видеокамеры за 362 избирательными участками
Сотрудники правоохранительных органов провели инструктаж для персонала
Сергей Георгиевич планировал посвятить жизнь школе, но всё изменила встреча с друзьями
Акция по посадке леса собрала почти 300 человек
Работа проводится по распоряжению заместителя главы МЧС России
Больше всего баргузинцев волновали вопросы об условиях обучения, воспитания и развития детей
Вопрос по размещению был проработан недостаточно
Нарушитель агрессивно потребовал не снимать его на видео
Старт осенним посадкам дали на улице Шумяцкого
Единовременные выплаты составят от 10 до 100 тысяч рублей