В Улан-Удэ усыпили пойманную лису

Пойманную возле школы лису умертвили. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Ключевская в Улан-Удэ рядом с школой №17 служба отлова поймала лису.
- Звонок в службу отлова поступил в три часа дня 14 сентября. Незамедлительно на место выехали бригады отлова ООО «Байкалагроветторг». Лиса была успешно поймана и доставлена для осмотра и обследования в Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных, - рассказали ранее в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.
В свою очередь, в Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных пояснили, что когда лиса забегает на территорию учреждений и находится в непосредственной близости с людьми, зачастую это признак бешенства. Анализ на бешенство проводится, к сожалению, только на мёртвых животных. Так что лису пришлось умертвить.
- Согласно ветеринарным правилам, мы должны провести исследование. Проводится оно путём эвтаназии, исследуется головной мозг. На сегодня эта работа уже проведена, и получен отрицательный результат по бешенству, - сообщили «Байкал-Daily» в городской станции по борьбе с болезнями животных.
Специалисты пояснили, что на первом месте стоял вопрос здоровья людей.