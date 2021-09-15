В Улан-Удэ усыпили пойманную лису







В свою очередь, в Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных пояснили, что когда лиса забегает на территорию учреждений и находится в непосредственной близости с людьми, зачастую это признак бешенства. Анализ на бешенство проводится, к сожалению, только на мёртвых животных. Так что лису пришлось умертвить.



- Согласно ветеринарным правилам, мы должны провести исследование. Проводится оно путём эвтаназии, исследуется головной мозг. На сегодня эта работа уже проведена, и получен отрицательный результат по бешенству, - сообщили «Байкал-Daily» в городской станции по борьбе с болезнями животных.



Специалисты пояснили, что на первом месте стоял вопрос здоровья людей.

