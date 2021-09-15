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В Улан-Удэ усыпили пойманную лису

В Улан-Удэ усыпили пойманную лису
Общество,  Фото:предоставлено комитетом городского хозяйства
Лису умертвили, чтобы взять необходимый анализ

Пойманную возле школы лису умертвили. Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Ключевская в Улан-Удэ рядом с школой №17 служба отлова поймала лису

- Звонок в службу отлова поступил в три часа дня 14 сентября. Незамедлительно на место выехали бригады отлова ООО «Байкалагроветторг». Лиса была успешно поймана и доставлена для осмотра и обследования в Улан-Удэнскую городскую станцию по борьбе с болезнями животных, - рассказали ранее в комитете городского хозяйства Улан-Удэ.

 
В свою очередь, в Улан-Удэнской городской станции по борьбе с болезнями животных пояснили, что когда лиса забегает на территорию учреждений и находится в непосредственной близости с людьми, зачастую это признак бешенства. Анализ на бешенство проводится, к сожалению, только на мёртвых животных. Так что лису пришлось умертвить.

- Согласно ветеринарным правилам, мы должны провести исследование. Проводится оно путём эвтаназии, исследуется головной мозг. На сегодня эта работа уже проведена, и получен отрицательный результат по бешенству, - сообщили «Байкал-Daily» в городской станции по борьбе с болезнями животных.

Специалисты пояснили, что на первом месте стоял вопрос здоровья людей. 
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