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Бурятия снова примет фестиваль «Типомания»

Бурятия снова примет фестиваль «Типомания»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мероприятия пройдут в Улан-Удэ и посёлке Усть-Баргузин

Московский международный фестиваль графического дизайна «Tипомания» в третий раз приезжает в Бурятию. Основные мероприятия фестиваля «Типомания в Бурятии 2021» пройдут с 24 по 25 сентября в центре креативных индустрий «Хэб–Хаб» на территории республиканской типографии в Улан-Удэ. Байкальская часть фестиваля состоится с 27 по 28 сентября в культурно-туристическом центре «Баргуджин Токум» посёлка Усть-Баргузин.

В этом году на фестиваль из Москвы приедут создатели «Типомании»: Александр Васин и Наталья Вельчинская, а также московский дизайнер Мария Озонова, родом из Бурятии. Кроме них на фестивале выступят создатель бренда «I’m Siberian» Владимир Черепанов (Новокузнецк) и графический дизайнер, руководитель сообщества дизайнеров «плакат—центр» Виктор Тяпков (Архангельск). В рамках Года Германии в России 2020/2021 приглашены четыре спикера из Германии: графические и моушн-дизайнеры, видеографы Ксти Ху (Ksti Hu) и Хаймер (Heimer), предприниматель в сфере креативных индустрий Кристоф Штайгер (Christoph Steiger), а также Антон Ральвес (Anton Rahlwes), главный редактор старейшего немецкого журнала о графическом дизайне «FORM». Из Нидерландов и Австрии приедут бурятские художницы Наталия Папаева и Мила Бальжиева с перформансом о бурятском языке и идентичности.

В выставочной части фестиваля будут представлены современные плакаты от участников московской «Типомании-2021». Среди них работы швейцарской студии «Balmer Hählen», нидерландской студии «Dumbar», немецкой студии «Yukiko» и французской группы «Brest Brest Brest». Также на выставке можно будет увидеть результаты плакатного воркшопа «Жоска!» Марии Озоновой с улан-удэнскими дизайнерами.

Особой частью программы вновь станут каллиграфические работы «монгол бэшэг», мастер-классы и перформансы от центра каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» и мастерской «Yлзы», которые позволят всем желающим стать сопричастными возрождению уникальной традиции бурят-монгольского вертикального письма и становлению новой монгольской каллиграфии. Дашын Амгалан, каллиграф-палеограф мастерской «Үлзы», расскажет о том, как и когда появилась каллиграфия «монгол бэшэг» и какие популярные мифы связаны с монгольской письменностью.


Помимо плакатных выставок, в Бурятию приедут две книжные коллекции, предоставленные центром немецкой книги (Москва): «Самые красивые немецкие книги», в которую вошли 25 лучших книг Германии в пяти номинациях, а также коллекция из 22 книг «Картины в книге. Самые красивые выставочные каталоги Германии», собранная Франкфуртской книжной ярмаркой. Кроме этого, будут представлены книги различных издательств.

Также на фестивале будет представлен проект «Шрифт, как история», подготовленный при поддержке посольства Израиля в рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Израилем и Россией. На выставке будут представлены работы израильского шрифтового дизайнера Янека Йонтефа — фотографии городских вывесок и спроектированные им шрифты. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма Бурятии.

Возрастное ограничение 6+
фестиваль Бурятия типография каллиграфия

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