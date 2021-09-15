Взошла святая для буддистов звезда Риха

Буддисты считают, что в эти дни вода получает особые свойства



Взошла звезда Риха. Полезные водные процедуры можно принимать до 21 сентября, рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана.



Риха – звезда, восход которой, верят буддисты, придаёт особую силу воде. В переводе с санскрита Риха – «святая». В буддийской астрологии год подразделяется на 27 периодов по циклу звёзд. Самые благоприятные для принятия водных процедур дни ламы-астрологи высчитывают ежегодно по специальной книге Зурхай, такие дни называют по имени звезды – Риха. Риха каждый год выпадает на разные даты, обычно наибольшей силой обладают семь дней, в этом году они приходятся на период с 15 по 21 сентября. Риху называют также звездой, дарующей очищение.



В эти дни считается благоприятным принимать водные процедуры (не купаться, а просто погружаться в воду), пить воду из источников и умываться ею, объясняют ламы.



- Ламы-астрологи говорят, что в период Рихи планеты выстраиваются определённым образом, а Луна находится в точке наиболее мощного воздействия на водоёмы Земли. Из-за этой усиленной функции Луны из воды на Земле вытягивается всё самое плохое и негативное. Именно в этот момент с юга и восходит звезда Риха, считается, что она состоит из мифических драгоценностей «кетака». Свет звезды Рихи, падая на воду, придаёт ей восемь качеств: 1) прохладная, 2) вкусная, 3) лёгкая, 4) мягкая, 5) чистая, 6) без примесей, 7) при питье не вредящая желудку, 8) не вредит горлу, также вода обретает освящённость, то есть очищается от нечистот и ядов, - объяснили в дацане.



Также в Иволгинском дацане отметили, что звезда Риха «воплощает в себе силу благословения всех святых архатов, когда-либо существовавших во Вселенной». «Особенно полезна в Риху вода из источников (аршанов): её можно пить, в ней можно купаться, – сила, которая содержится в оздоровительной воде источников, в Риху увеличивается в несколько сотен раз», - поясняют в дацане.



В древности появление на небе звезды Рихи служило знаком наступления времени равновесия между холодом и теплом.



- Только, пожалуйста, соблюдайте правила поведения на воде и всё-таки трезво относитесь к понятию «польза»: погружение на длительное время даже в эти полезные для купания дни в по-осеннему холодную воду, может дать обратный результат, - предупредили в Иволгинском дацане.

