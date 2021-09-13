В Бурятии прокуратура подключилась к изучению «молочной» речки

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура подключилась к изучению реки Мэргэн Шоно (приток реки Джида) в Закаменском районе Бурятии. Речка приобрела необычный молочный цвет. Прокуратура приняла меры, так как, возможна, река загрязнена неизвестным веществом.
- Для установления обстоятельств и причин экологического происшествия прокуратурой привлечены и скоординированы органы Росприроднадзора и Бурприроднадзора. Специалистами обследована территория, отобраны пробы воды, которые направлены на лабораторное исследование, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.
Характер загрязнения будет достоверно установлен после получения результатов данных официальных анализов. «Ситуация поставлена под личный контроль прокурора», - заключили в природоохранной прокуратуре.
Как сообщал «Байкал-Daily», началось всё с того, что в Сети появился снимок «молочной» реки Мэргэн Шоно, который очевидцы сделали 3 сентября. Тогда в районной группе «Закамна-инфо» отметили, что информация передана в администрацию района и единую дежурно-диспетчерскую службу.
Потом возникло предположение, что фото фейковое. Но глава сельского поселения «Дутулур» Ринчин Дареев подтвердил, что приток Мэргэн Шоно действительно давно имеет такой необычный цвет. Местные жители знают об этой особенности.
На прошлой неделе специалисты объяснили, почему вода в реке необычного белого цвета.
- Бурприроднадзор произвёл забор проб воды из притока реки Джида - Мэргэн Шоно. В самом притоке вода чистая. В приток Мэргэн Шоно втекает ручей из бывших штолен вольфрам-молибденового комбината. Вода из этого ручья имеет красноватый цвет. При соединении притока и ручья образуется химическая реакция, и начинается «молочная» река. Лабораторные анализы будут готовы через неделю, - сообщили 10 сентября в ведомстве.