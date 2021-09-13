В Бурятии прокуратура подключилась к изучению «молочной» речки





Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура подключилась к изучению реки Мэргэн Шоно (приток реки Джида) в Закаменском районе Бурятии. Речка приобрела необычный молочный цвет. Прокуратура приняла меры, так как, возможна, река загрязнена неизвестным веществом.- Для установления обстоятельств и причин экологического происшествия прокуратурой привлечены и скоординированы органы Росприроднадзора и Бурприроднадзора. Специалистами обследована территория, отобраны пробы воды, которые направлены на лабораторное исследование, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.Характер загрязнения будет достоверно установлен после получения результатов данных официальных анализов. «Ситуация поставлена под личный контроль прокурора», - заключили в природоохранной прокуратуре.