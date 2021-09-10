В Бурятии объяснили ситуацию с «молочной» рекой

Бурприроднадзор сообщил о том, что лабораторные анализы проб воды из «молочной» речки в Закаменском районе Бурятии будут готовы через неделю. Но уже сейчас специалисты объяснили, почему вода в реке необычного белого цвета.
- Бурприроднадзор произвёл забор проб воды из притока реки Джида - Мэргэн Шоно. В самом притоке вода чистая. В приток Мэргэн Шоно втекает ручей из бывших штолен вольфрам-молибденового комбината. Вода из этого ручья имеет красноватый цвет. При соединении притока и ручья образуется химическая реакция, и начинается «молочная» река. Лабораторные анализы будут готовы через неделю, - говорится на официальной странице Бурприроднадзора.
Как сообщал «Байкал-Daily», снимок «молочной» реки Мэргэн Шоно – притока реки Джида – очевидцы сделали 3 сентября. Тогда в районной группе «Закамна-инфо» отметили, что информация передана в администрацию района и единую дежурно-диспетчерскую службу.
Затем некоторые предположили, что фотография фейковая. Однако глава сельского поселения «Дутулур» Ринчин Дареев подтвердил, что приток Мэргэн Шоно действительно давно имеет такой необычный цвет. Местные жители знают об этой особенности. К слову, животных отсюда воду не пьют.