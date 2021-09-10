В Бурятии объяснили ситуацию с «молочной» рекой





Бурприроднадзор сообщил о том, что лабораторные анализы проб воды из «молочной» речки в Закаменском районе Бурятии будут готовы через неделю. Но уже сейчас специалисты объяснили, почему вода в реке необычного белого цвета.- Бурприроднадзор произвёл забор проб воды из притока реки Джида - Мэргэн Шоно. В самом притоке вода чистая. В приток Мэргэн Шоно втекает ручей из бывших штолен вольфрам-молибденового комбината. Вода из этого ручья имеет красноватый цвет. При соединении притока и ручья образуется химическая реакция, и начинается «молочная» река. Лабораторные анализы будут готовы через неделю, - говорится на официальной странице Бурприроднадзора.