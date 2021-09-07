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В Бурятии запечатлели «молочную» реку

В Бурятии запечатлели «молочную» реку
Происшествия,  Фото:опубликовано в группе "Заиграево-инфо"
Тревогу забили жители Закаменского района

3 сентября в Закаменском районе Бурятии местные жители запечатлели реку, которая окрасилась в белый молочный цвет. Снимок местные жители прислали в группу «Закаменск-инфо».

Уточняется, что «молочная река» - это приток реки Джида, в местности Мэргэн шоно.

В свою очередь, администраторы группы «Закаменск-инфо» направили фотографию в районную администрации и единую дежурно-диспетчерскую службу. Сейчас устанавливается, что же вызвало столь странное изменение. Проверка, судя по всему, продолжается, так как её результаты пока не озвучиваются.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в отдалённом районе Бурятии почернел ручей. Его загрязнил нелегальный золотодобытчик, который незаконно раскопал и изменил русло ручья. В результате этого также было уничтожено место, где кормились ценные промысловые рыбы.

В 2020 году река Джида приобрела «глиняный» цвет. Как выяснилось, туда попала технологическая вода золотодобытчиков после прорыва дамбы.


река загрязнение

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