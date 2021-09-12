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Светлана Гомбоева получила BMW X3

Светлана Гомбоева получила BMW X3
Общество,  Фото:страница Елены Осиповой
Бурятской лучнице вручили подарок стоимостью 5,7 млн рублей

11 сентября российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиаде-2020 в Токио, вручили ключи от автомобилей. Подарки вручены от Фонда поддержки олимпийцев. В числе награждённых – бурятская лучница Светлана, завоевавшая серебряную медаль в составе команды.
 
Кроссоверы белого и чёрного цветов олимпийцам вручали на Соборной площади Московского Кремля. Ключи от машин выдал заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев Дмитрий Медведев.

Все чемпионы Олимпийских игр получили BMW X5, обладатели серебра – BMW X3, обладатели бронзы – тоже «трёшку», но в комплектации попроще.

Светлане Гомбоевой как обладателю серебряной медали достался BMW X3 в версии 30d. Издание Autonews отмечает, что минимальная стоимость такого автомобиля в M-пакете, согласно официальному прайс-листу BMW, составляет 5 770 000 рублей.

Всего спортсмены получили 77 автомобилей, из которых 31 достался обладателям высших наград, а 46 – всем остальным. На каждом из автомобилей вместо номера были закреплены таблички с именами героев российского спорта. Спортсмены смогут ездить с ними до регистрации транспортного средства в ГИБДД. Также спортсменам будет разрешено продать автомобили.

- Возьмитесь за баранку, чтобы ощущать себя полноценной владелицей, любительницей. Хорошая машина! Супер! Всё, что должно быть, абсолютно, — приводит слова Дмитрия Медведева Р-Спорт, с которыми он обратился к двукратной олимпийской чемпионке в стрельбе из пневматического пистолета Виталине Бацарашкиной.

Перед этим в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с чемпионами и призёрами Олимпиады-2020. Глава государства пообщался со спортсменами, а также вручил госнаграды тем, кто завоевал золотые медали. Орденов были удостоены все чемпионы, а также гимнастка Дина Аверина, которая взяла серебро. Она стала кавалером ордена Дружбы.

Светлана Гомбоева завоевала серебряную медаль в командном турнире вместе с Ксенией Перовой из Екатеринбурга и Еленой Осиповой из Таганрога. Команда Олимпийского комитета России уступила в финале сборной Южной Кореи.

В личном первенстве Светлана осталась без медали, проиграв в первом круге. В финал пробилась Елена Осипова, которая уступила в напряжённой борьбе кореянке.

Светлане присвоили звание «Почётный гражданин Республики Бурятия». Во время торжественной церемонии на площади Советов лучнице вручили сертификат на двухкомнатную квартиру и сертификат на сумму 583 тыс. рублей. Таким же денежным сертификатом наградили и личного тренера спортсменки, заслуженного тренера России Константина Эрдыниева. Также теперь Светлана будет получать из бюджета Бурятии пожизненную выплату – 24 тысячи рублей ежемесячно.

После Олимпиады Светлана Гомбоева была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

7 августа Светлана вышла замуж. Её избранник Даши также лучник.   

спорт стрельба из лука автомобили Олимпийские игры

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