Светлана Гомбоева получила BMW X3

11 сентября российским спортсменам, завоевавшим медали на Олимпиаде-2020 в Токио, вручили ключи от автомобилей. Подарки вручены от Фонда поддержки олимпийцев. В числе награждённых – бурятская лучница Светлана, завоевавшая серебряную медаль в составе команды.

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