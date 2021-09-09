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В Бурятии изучают «молочную» реку

В Бурятии изучают «молочную» реку
Общество,  Фото:"Закамна-инфо"
Местные жители рассказывают, что из белой реки даже не пьют животные

Специалисты изучают, почему река в Закаменском районе Бурятии окрашена в необычный белый, фактически молочный, цвет.

Как сообщал «Байкал-Daily», снимок «молочной» реки Мэргэн Шоно – притока реки Джида – очевидцы сделали 3 сентября. Тогда в районной группе «Закамна-инфо» сообщили, что информация передана в администрацию района и единую дежурно-диспетчерскую службу.

Вскоре появилась версия, что снимок, возможно, фейковый. Подобный эффект можно получить при длинной выдержке на профессиональном фотоаппарате. Впрочем, эта фотография всё же была сделана на мобильный телефон.

Кроме того, глава сельского поселения «Дутулур» Ринчин Дареев подтвердил, что приток Мэргэн Шоно действительно имеет такой необычный цвет.

- Река Мэргэн Шоно действительно белая, и это испокон веков так. Когда обильные осадки, она такого цвета. Когда долго осадков нет, она цвет меняет, но дно так и белое остаётся, животные там даже воду не пьют, - цитирует «Закамна-инфо» Ринчина Дареева.

Возможно, белый цвет реки обусловлен, к примеру, известняком. Сейчас точную причину устанавливают специалисты Бурприроднадзора. Они выехали на место для взятия проб в притоке реки Джида, уточняется в группе «Закамна-инфо».

- Пока не известно ничего, специалистов, лабораторию отправили, смотрим. Они без связи сегодня весь день будут отбирать пробы. Как выйдут на связь, уже будет видно, что за речка и от чего это. Какие известняки там бежали, - пояснил заместитель начальника отдела Бурприроднадзора Андрей Кукушкин. 
река

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