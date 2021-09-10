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В Улан-Удэ осуждённым напомнили о ценности жизни

В Улан-Удэ осуждённым напомнили о ценности жизни
Общество,  Фото:pexels.com
В колонии-поселении проходит акция «Жизнь»

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ стартовала акция «Жизнь», приуроченная ко Всемирному дню предотвращения самоубийств, сообщили в УФСИН по Бурятии.

В рамках акции психологи колонии провели с осуждёнными профилактическую беседу, направленную на формирование позитивного отношения к жизни.

Помимо занятий с психологом, в колонии прошла выставка тематических стенгазет. А по сети студии кабельного телевидения осужденным продемонстрировали фильм «Пленники страстей», о пленниках трёх страстей: алкоголизма, игровой зависимости, наркомании.

Акция «Жизнь» охватила всех осуждённых, отбывающих наказание в колонии-поселения. При этом первоочередное внимание уделялось тем, кто склонен к аутоагрессивному поведению.


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