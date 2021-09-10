По всей Бурятии подтопленными остаются свыше 1,5 тысяч приусадебных участков
По данным на 8 часов утра 10 сентября, в Улан-Удэ уровень воды в Селенге составляет 240 см. За сутки река поднялась ещё на сантиметр.
- Слой выхода воды на пойму составляет 10 см, - сообщили в администрации города.
Как сообщал «Байкал-Daily», Селенга вновь начала подниматься 8 сентября. Повышение было зафиксировано и 9 сентября. До этого уровень воды несколько дней подряд только падал.
Также сегодня зафиксирован подъём реки Уда. За сутки она выросла на два сантиметра, достигнув уровня 110 см. Отметим, в предыдущие дни уровень Уды был либо неизменным, либо шёл на спад.
Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см. Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см. ⠀
По данным на 9 сентября, по всей Бурятии подтопленными остаются более 60 жилых домов и свыше 1500 приусадебных участков. Большая часть подтопленной территории оказалась в воде из-за выхода грунтовых вод, поясняют в ГУ МЧС по Бурятии.
В пригородном селе Поселье продолжается отсыпка грунта и укрепление береговой линии. В населённых пунктах, оказавшихся в зоне ЧС, работают комиссии по оценке ущерба. Производится откачка воды из подполий и просушка домов тепловыми пушками, расчистка придомовых территорий. Оказывается адресная помощь населению, доставка продуктов и предметов первой необходимости. Активную помощь оказывают волонтёры.
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 189 человек и 63 единицы техники.
В Улан-Удэ слегка поднялись реки Селенга и Уда
Общество, Фото:
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