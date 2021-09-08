Четыре дня уровень Селенги падал, но в среду вновь поднялся
По данным на 8 часов утра 8 сентября, в Улан-Удэ зафиксировано повышение уровня реки Селенга. На данный момент уровень реки составляет 237 см, за сутки он вырос на два сантиметра.
- Слой выхода воды на пойму составляет 7 см, - сообщили в администрации Улан-Удэ.
Уровень воды в Уде 109 см. За сутки он не изменился.
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Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см. Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см. ⠀
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого четыре дня подряд Селенга шла на спад.
Самый большой уровень реки – 269 см – был зафиксирован 3 сентября. Однако тревожит то, что в Улан-Удэ поднимаются грунтовые воды, отмечал на днях мэр города Игорь Шутенков.
3 сентября в Бурятии был введён режим ЧС регионального характера из-за паводков. Сейчас в республике занимаются выплатой матпомощи пострадавшим от стихии жителям Джидинского, Кяхтинского, Иволгинского районов, а также Левого берега Улан-Удэ.
В Улан-Удэ вновь начался подъём Селенги
Общество, Фото:
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