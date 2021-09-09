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Уровень Селенги в Улан-Удэ по-прежнему растёт

Уровень Селенги в Улан-Удэ по-прежнему растёт
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Комиссии продолжают оценивать ущерб в зонах затопления

В Улан-Удэ уровень воды в Селенге на утро 9 сентября составляет 239 см. За сутки река поднялась ещё на два сантиметра.

- Слой выхода воды на пойму составляет 9 см, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

Уровень воды в Уде сегодня 108 см (-1 см за сутки).⠀

Выход воды на пойму и подтопление низменных участков начинается при уровне Селенги и Уды 230 см.⠀

Критическая отметка в реке Селенга - 330 см, в реке Уда - 400 см. ⠀

Как сообщал «Байкал-Daily», Селенга вновь начала подниматься накануне, 8 сентября. До этого уровень воды несколько дней подряд только падал.

В Улан-Удэ и Иволгинском районе наблюдается выход грунтовых вод. По данным на 8 сентября, в результате подтопления поймы Селенги, а также выхода грунтовых вод в республике были подтоплены 53 жилых дома и почти 1,5 тысячи приусадебных участков. На местах продолжается работа комиссий по оценке ущерба, сообщало ГУ МЧС по Бурятии.

Оказывается адресная помощь населению из подтопленных населённых пунктов.

- Продолжается работа по просушке домов тепловыми пушками. По заявкам населения осуществляется подвоз питьевой воды и продуктов питания. Всего к ликвидации последствий паводка привлечено 189 человек, и 63 единицы техники. Мониторинг обстановки продолжается в круглосуточном режиме, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Селенга уровень воды

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