Выставка «Турмалиновая радуга Малхана» откроется в усадьбе В.П. Сукачева
10 сентября в Иркутске начинает работу выставка «Турмалиновая радуга Малхана». В экспозиции в усадьбе В.П. Сукачева будут представлены природные минералы, кабошоны, ювелирные и камнерезные работы, выполненные иркутскими и бурятскими мастерами из турмалина Малханского хребта (Красночикойский район, Забайкальский край).
- Малханское месторождение цветных турмалинов было открыто сравнительно недавно, в 80-х годах прошлого века. Турмалины Малхана прославились на весь мир своей цветовой гаммой: от черно-вишневого до ярко-малинового оттенка, от пурпурно-розового до жёлто-зелёного. Большинство представленных образцов турмалина и изделий из него выполнены из камня пегматитовых жил, открытых на Малханском хребте Забайкалья в 2019 году, - сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Камнерезные и ювелирные работы, выполненные мастерами Бурятии и мастерской Натальи Бакут, впервые будут представлены публике на этой выставке. Произведения камнерезного и ювелирного искусства находятся в собраниях ведущих минералогических музеев страны и в частных коллекциях.
Выставка «Турмалиновая радуга Малхана» будет работать в усадьбе В.П. Сукачёва до 21 ноября.
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В Иркутске покажут работы ювелиров и камнерезов Бурятии
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