Почётное звание получили пять человек
В Иркутской области определили обладателей почётного звания «Народный мастер». Его удостоены пять человек. Всего же для участия в конкурсе поступила 21 заявка из 16 муниципальных образований региона. Работы оценивала комиссия, в состав которой вошли мастера декоративно-прикладного искусства и ремёсел, искусствоведы, представители творческих общественных организаций региона, специалисты Иркутского областного дома народного творчества и министерства культуры и архивов Иркутского области.
Победителями конкурса «Народный мастер Иркутской области» признаны керамист Ирина Артемьева (Куйтунский район), мастер художественной вышивки и костюма Лариса Верхотурова (Нижнеудинский район), резчики по дереву Евгений Мирский (Иркутск) и Александр Шипнягов (Боханский район), а также Наталья Зинченко, которая занимается художественной росписью по дереву (Усть-Илимск).
Обладателей почётного звания «Народный мастер» в Иркутской области определяют с 2008 года для поощрения творческих работников за достижения в области сохранения, возрождения и развития народных ремёсел. За это время его удостоены 65 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
В Иркутской области выбрали «народных мастеров»
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