Жителей призывают быть осторожными при сборе дикоросов
Ежегодно, начиная с августа, у местных жителей Тункинской долины начинается осенний сбор дикоросов. В связи с этим расширен список мест сбора дикоросов.
- Просим учесть, что осенний сбор дикоросов начался не только у местных жителей района, но и у хозяина тайги – медведя. Сейчас у медведя началась пора активного набора жира для зимовки. А тункинская ягода является его любимым лакомством. Просим быть осторожными, находясь в лесной зоне, - предупреждают в нацпарке «Тункинский».
Медведи готовятся к спячке основательно, уже с конца лета — когда световой день начинает сокращаться, а корма ещё много. В день медведь потребляет до 20 тысяч ккал, нагуливая за сезон до 15 см жира.
Жителям также напомнили, что на территории парка до сих пор действует особый противопожарный режим.
В нацпарке Бурятии активизировались медведи
Общество, Фото:
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