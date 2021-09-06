В нацпарке Бурятии активизировались медведи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Жителей призывают быть осторожными при сборе дикоросов



Ежегодно, начиная с августа, у местных жителей Тункинской долины начинается осенний сбор дикоросов. В связи с этим расширен список мест сбора дикоросов.



- Просим учесть, что осенний сбор дикоросов начался не только у местных жителей района, но и у хозяина тайги – медведя. Сейчас у медведя началась пора активного набора жира для зимовки. А тункинская ягода является его любимым лакомством. Просим быть осторожными, находясь в лесной зоне, - предупреждают в нацпарке «Тункинский».



Медведи готовятся к спячке основательно, уже с конца лета — когда световой день начинает сокращаться, а корма ещё много. В день медведь потребляет до 20 тысяч ккал, нагуливая за сезон до 15 см жира.



Жителям также напомнили, что на территории парка до сих пор действует особый противопожарный режим.



