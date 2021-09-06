Бурятские медики совершили восхождение на пик Черского

Медики не ожидали, что будет столько желающих



В минувшие выходные 15 сотрудников детской республиканской клинической больницы (Улан-Удэ) совершили восхождение на пик Черского. Об этом сообщили в медучреждении.



Пик Черского — высшая точка (2090 м) Комаринского хребта в Хамар-Дабане. Вершина названа российскими географами в честь Ивана Дементьевича Черского — известного исследователя Сибири.



Восхождение на пик Черского является одним из самых популярных и наиболее доступных маршрутов в Южном Прибайкалье. Ежегодно пик посещают тысячи туристов. Маршрут подъёма безопасен и не требует специального альпинистского снаряжения. Тем не менее, не следует сильно уклоняться в сторону от тропы. В метель и пургу легко сбиться с пути, можно выйти на крутой склон и вызвать сход лавины.



- В восхождении приняли участие сотрудники из самых разных подразделений: клинические, параклинические отделения, инженерный и IT- отделы. Восхождение на пик Черского запланировали сразу после похода на Святой Нос. Изначально не ожидали, что будет столько желающих. Мы очень рады, что все участники похода смогли покорить вершину. Такие походы очень запоминаются, преодоление трудностей позволяет ближе узнать своих коллег, стать ещё более сплоченным коллективом, - поделилась врач-гематолог больницы Яна Ердомаева.



«Боялись только непогоды, в целом нам очень повезло с погодой. И хотя на вершине лежал снег и был сильный ветер, мы были подготовлены и не испугались холода», - добавила врач.

