Синоптики опубликовали прогноз на три дня
В ближайшие дни в Бурятии ожидается дождливая погода.
По данным Бурятского гидрометцентра, 7-8 сентября по республике местами небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1, +6, местами до 0, -4, днём +10, +15.
9 сентября по юго-западу и северо-востоку республики местами небольшой дождь, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром при прояснении туманы.
Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +1, +6, местами до 0, -4, днём +14, +19, местами +19, +24.
В Бурятии зарядят дожди
Общество, Фото:
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