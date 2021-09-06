В Бурятии зарядят дожди

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Синоптики опубликовали прогноз на три дня



В ближайшие дни в Бурятии ожидается дождливая погода.



По данным Бурятского гидрометцентра, 7-8 сентября по республике местами небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +1, +6, местами до 0, -4, днём +10, +15.



9 сентября по юго-западу и северо-востоку республики местами небольшой дождь, по остальной территории преимущественно без осадков. Утром при прояснении туманы.



Ветер западный с переходом на восточный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Температура ночью +1, +6, местами до 0, -4, днём +14, +19, местами +19, +24.



