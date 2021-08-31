Отопительный сезон в Улан-Удэ начнётся раньше обычного

- Обычно мы начинали сезон после 15 сентября, когда температура наружного воздуха в течение трёх дней составляла восемь градусов. У нас есть горький весенний опыт, когда мы завершили сезон по прогнозам наших синоптиков и по многолетней традиции 15 мая, но долгая холодная весна «поморозила» наших жителей. В этом году мы 6 сентября издаём распоряжение, начинаем постепенное заполнение теплотрасс, ставим циркуляцию и одновременно с управляющими компаниями выстраиваем график подключения домов, - пояснил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.







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Впервые в Улан-Удэ отопительный сезон начнётся раньше обычного. Уже 6 сентября стартует постепенное заполнение теплотрасс. Тепло в квартиры горожан будет подаваться поэтапно, до 16 сентября, сообщили в администрации Улан-Удэ.Первыми получат тепло социально-бюджетные учреждения – школы, детские сады, больницы и т.д., а затем - остальные потребители.Всего к централизованному теплоснабжению подключат 2168 многоквартирных домов Улан-Удэ.