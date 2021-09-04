Чёрные аисты улетели из Бурятии





Чёрный аист считается исчезающим видом из-за своей «скрытности». Поэтому был занесён в Красную книгу, сообщили в БУ «Бурприрода».- Гнездо чёрного аиста, но они его уже покинули, улетели, - говорит сотрудник БУ «Бурприрода».«Осень наступила по-настоящему», - добавляют защитники природы.В гнезде чёрный аист спит, осматривает территорию, чистит перья, ест. Чёрный аист чрезвычайно осторожен. Птицы обживают отдалённые леса, где не встречаются люди. Питается на берегах близ маленьких лесных речушек и каналов, на прудах. Старается держаться рядом с местами гнездования.В Худакском заказнике, который находится в Хоринском районе, «Бурприродой» созданы условия для охраны животного и растительного мира. Здесь живут краснокнижные чёрные аисты.На зимовку птенцы и их родители отправляются не всей семьёй, как гуси и лебеди, а порознь. В некоторых парах самец может с самкой улететь в разные края - один в Испанию, другой в Китай. Но весной они оба вернутся к своему гнезду.Птицам предстоит пролететь 4-6 тысяч километров в один конец за 2-3 месяца. При этом в полёте они проводят меньше трёх недель, остальное время кормятся и отдыхают.Летит аист только днём, примерно 10 часов полёта, и за это время преодолевает обычно 200-300 км.Птицы вернутся в это гнездо на видео в конце мая-начале апреля.