Чёрные аисты улетели из Бурятии

Чёрный аист считается исчезающим видом из-за своей «скрытности». Поэтому был занесён в Красную книгу, сообщили в БУ «Бурприрода».
- Гнездо чёрного аиста, но они его уже покинули, улетели, - говорит сотрудник БУ «Бурприрода».
«Осень наступила по-настоящему», - добавляют защитники природы.
В гнезде чёрный аист спит, осматривает территорию, чистит перья, ест. Чёрный аист чрезвычайно осторожен. Птицы обживают отдалённые леса, где не встречаются люди. Питается на берегах близ маленьких лесных речушек и каналов, на прудах. Старается держаться рядом с местами гнездования.
В Худакском заказнике, который находится в Хоринском районе, «Бурприродой» созданы условия для охраны животного и растительного мира. Здесь живут краснокнижные чёрные аисты.
На зимовку птенцы и их родители отправляются не всей семьёй, как гуси и лебеди, а порознь. В некоторых парах самец может с самкой улететь в разные края - один в Испанию, другой в Китай. Но весной они оба вернутся к своему гнезду.
Птицам предстоит пролететь 4-6 тысяч километров в один конец за 2-3 месяца. При этом в полёте они проводят меньше трёх недель, остальное время кормятся и отдыхают.
Летит аист только днём, примерно 10 часов полёта, и за это время преодолевает обычно 200-300 км.
Птицы вернутся в это гнездо на видео в конце мая-начале апреля.