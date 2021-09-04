В Бурятии ожидаются заморозки

Порывы холодного ветра будут достигать 18 м/с



По информации Бурятского гидрометцентра, 5 сентября местами дожди, по северу сильные, в горах юго-запада и севера с мокрым снегом, усиление ветра местами до 15-18 м/с.



Ночью по юго-западу и северу местами до -3, заморозки. Высокая пожарная опасность 4 сентября сохранится в большинстве центральных, Джидинском и Северо-Байкальском районах, 5 сентября ожидается в большинстве центральных и Джидинском районах.



- В связи с прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, повышается риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, затруднение движения на автомобильных дорогах, подтопление пониженных участков местности, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Жителям республики рекомендуется соблюдать меры безопасности, ограничить выход в горы и на водоёмы. Во время сильного ветра, находясь дома, закройте окна. Находясь на улице не приближайтесь к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска, обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.



Особое внимание уделите безопасности детей, не оставляйте их без присмотра.

