За год алкоголь унёс жизни 129 жителей Бурятии

За год жители Бурятии выпивают более 4,5 литров чистого этанола





По итогам 2020 года в наркологической службе Бурятии зарегистрировано 13 160 человек, из которых 7 010 человек – это люди, страдающие хроническим алкоголизмом, 233 человека с алкогольными психотическими расстройствами, 1238 человек с пагубным употреблением алкоголя.





От отравлений алкоголем и его суррогатами умерло 129 человек, 87 из которых были в трудоспособном возрасте.





- Согласно официальным данным МВД по Бурятии в указанном периоде алкогольная статистика составила 4917 случая преступлений, совершенных в состоянии опьянения (удельный вес в общей преступности составил 43,6%). Большую озабоченность медицинских работников вызывает гибель людей на дорогах по вине нетрезвых водителей. Уровень подушевого употребления алкоголя в Бурятии в 2020 году составил 4,54 литров в пересчёте на чистый этанол, - сообщили на странице городского перинатального центра Улан-Удэ.





Данные опубликованы в рамках месячника пропаганды трезвости. По словам медиков, ежедневно по причине пьянства учащаются случаи травматизма, несчастных случаев, увеличивается заболеваемость, происходят преступления.