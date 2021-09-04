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В центре Улан-Удэ появится современный квартал

В центре Улан-Удэ появится современный квартал
Общество,  Фото:со страницы Алексея Цыденова
Глава Бурятии подвёл итоги работы на ВЭФ

Глава Бурятии Алексей Цыденов подвёл итоги работы на Восточном экономическом форуме. По его словам, для республики результаты командировки очень продуктивные, о чём он написал на своей странице в Instagram.


Подписаны соглашения от развития туротсрасли до добычи полезных ископаемых на общую сумму более 6,5 млрд рублей.

- Соглашение с ООО «Славное море» по строительству в посёлке Выдрино гостиницы и созданию портовой инфраструктуры на Байкале. Компания «Курорты Бурятии» будет развивать инфраструктуру курорта «Горячинск». Планируется существенное вливание инвестиций в строительство нового санаторно-курортного комплекса. С TUI и Ростуризмом подписано соглашение о запуске уже четвертой чартерной программы на Байкал, - перечислил Алексей Цыденов.




Республику ждёт строительство двух больших школ, поскольку с фондом «Стратегия будущего» и АО Газпромбанк подписали соглашение по концессионной схеме.

ООО «Друза» на Наранском ГОКе в Селенгинском районе займётся добычей флюорита.

С МЧС Российской Федерации подписано соглашение на покупку у Улан-Удэнский Авиационным заводом четырёх арктических вертолёта Ми-8АМТШ-ВА

С минвостокразвития, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, а также группой компаний ПИК закрепили соглашением планы по созданию современного квартала в центре Улан-Удэ.

- На встрече с руководителем корпорации МСП Александром Игоревичем Исаевичем, обговорили новый вид поддержки, который подойдёт для нашего действующего малого и среднего бизнеса. Помощь предполагает выдачу до 10 млн! рублей, оформление за три дня, без залога, - написал Алексей Цыденов.

«Работа на этом не заканчивается!», - заключил руководитель региона.



глава Бурятии

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