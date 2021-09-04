В центре Улан-Удэ появится современный квартал





























Глава Бурятии Алексей Цыденов подвёл итоги работы на Восточном экономическом форуме. По его словам, для республики результаты командировки очень продуктивные, о чём он написал на своей странице в Instagram.Подписаны соглашения от развития туротсрасли до добычи полезных ископаемых на общую сумму более 6,5 млрд рублей.- Соглашение с ООО «Славное море» по строительству в посёлке Выдрино гостиницы и созданию портовой инфраструктуры на Байкале. Компания «Курорты Бурятии» будет развивать инфраструктуру курорта «Горячинск». Планируется существенное вливание инвестиций в строительство нового санаторно-курортного комплекса. С TUI и Ростуризмом подписано соглашение о запуске уже четвертой чартерной программы на Байкал, - перечислил Алексей Цыденов.Республику ждёт строительство двух больших школ, поскольку с фондом «Стратегия будущего» и АО Газпромбанк подписали соглашение по концессионной схеме.ООО «Друза» на Наранском ГОКе в Селенгинском районе займётся добычей флюорита.С МЧС Российской Федерации подписано соглашение на покупку у Улан-Удэнский Авиационным заводом четырёх арктических вертолёта Ми-8АМТШ-ВАС минвостокразвития, корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, а также группой компаний ПИК закрепили соглашением планы по созданию современного квартала в центре Улан-Удэ.- На встрече с руководителем корпорации МСП Александром Игоревичем Исаевичем, обговорили новый вид поддержки, который подойдёт для нашего действующего малого и среднего бизнеса. Помощь предполагает выдачу до 10 млн! рублей, оформление за три дня, без залога, - написал Алексей Цыденов.«Работа на этом не заканчивается!», - заключил руководитель региона.