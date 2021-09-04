Полиция ищет пропавшего жителя Бурятии





ориентировка МВД

Полицейскими Бурятии разыскивается 39-летний Павел Жабин, который 22 июля ушёл из дома в посёлке Боярский Кабанского района и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.европейской внешности, рост 180 см., среднего телосложения, волосы короткие тёмного цвета.футболка тёмного цвета, брюки цвета хаки, тапочки резиновые черного цвета.косоглазие обоих глазПри наличии какой-либо информации о местонахождении Павла Жабина полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8(30138) 43-2-05, 8-950-382-33-11, 8-924-625-01-20 или 102 (112).