 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 сентября

03 сентября

Популярное

Полиция ищет пропавшего жителя Бурятии

Полиция ищет пропавшего жителя Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина ушёл из дома и не вернулся в середине июня

Полицейскими Бурятии разыскивается 39-летний Павел Жабин, который 22 июля ушёл из дома в посёлке Боярский Кабанского района и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Приметы: европейской внешности, рост 180 см., среднего телосложения, волосы короткие тёмного цвета.

Был одета: футболка тёмного цвета, брюки цвета хаки, тапочки резиновые черного цвета.

Особые приметы: косоглазие обоих глаз

При наличии какой-либо информации о местонахождении Павла Жабина полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8(30138) 43-2-05, 8-950-382-33-11, 8-924-625-01-20 или 102 (112).

ориентировка МВД 
поиски

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Полиция ищет пропавшего жителя Бурятии
Полиция ищет пропавшего жителя Бурятии
Общество, 04.09.2021
Мужчина ушёл из дома и не вернулся в середине июня
Ещё 90 жителей Бурятии заболели COVID-19
Ещё 90 жителей Бурятии заболели COVID-19
Общество, 04.09.2021
Общее число случаев заражения приближается к 57 тысячам 
В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 04.09.2021
Сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 04.09.2021
Максимальная температура днём составит +16
В нацпарке Бурятии начался учёт водоплавающих птиц
В нацпарке Бурятии начался учёт водоплавающих птиц
Общество, 03.09.2021
Работы затрудняет значительный подъём воды
Забайкальцы могут выиграть призы, предложив творческие идеи
Забайкальцы могут выиграть призы, предложив творческие идеи
Общество, 03.09.2021
Авторы лучших проектов будут награждены путёвкой в лэнд-арт парк
Иркутская область присоединится к «Кроссу Нации»
Иркутская область присоединится к «Кроссу Нации»
Общество, 03.09.2021
Всероссийский день бега в регионе будет проводиться без централизованного старта
В пригороде Улан-Удэ появится новая врачебная амбулатория
В пригороде Улан-Удэ появится новая врачебная амбулатория
Общество, 03.09.2021
Строительство планируют завершить в середине осени этого года
Чита примет фестиваль смешных видов спорта
Чита примет фестиваль смешных видов спорта
Общество, 03.09.2021
Студенты сыграют в футборегби, волейбокс и пиратский баскетбол
В Иркутске презентовали «Байкаловедение» для школ
В Иркутске презентовали «Байкаловедение» для школ
Общество, 03.09.2021
Новое пособие предназначено семиклассникам 46 учебных заведений
В Иркутской области отпразднуют День Байкала
В Иркутской области отпразднуют День Байкала
Общество, 03.09.2021
Праздник отметят 5 сентября в онлайн-формате
В Забайкалье отметили окончание Второй мировой войны
В Забайкалье отметили окончание Второй мировой войны
Общество, 03.09.2021
В торжественных мероприятиях приняли участие военнослужащие ВВО
В школах Иркутской области сформируют управляющие советы
В школах Иркутской области сформируют управляющие советы
Общество, 03.09.2021
В них войдут педагоги, дети, родители и социальные партнёры
Вблизи «Спящего льва» в Бурятии создадут площадку отдыха
Вблизи «Спящего льва» в Бурятии создадут площадку отдыха
Общество, 03.09.2021
В Тарбагатайском районе будут развивать туристский кластер
«Ожившие полотна бурятских художников» представили на ВЭФ-2021
«Ожившие полотна бурятских художников» представили на ВЭФ-2021
Общество, 03.09.2021
В экспозиции показаны художественные произведения мастеров республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^