Полиция ищет пропавшего жителя Бурятии

Мужчина ушёл из дома и не вернулся в середине июня
Полицейскими Бурятии разыскивается 39-летний Павел Жабин, который 22 июля ушёл из дома в посёлке Боярский Кабанского района и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Приметы:
европейской внешности, рост 180 см., среднего телосложения, волосы короткие тёмного цвета.
Был одета:
футболка тёмного цвета, брюки цвета хаки, тапочки резиновые черного цвета.
Особые приметы:
косоглазие обоих глаз
При наличии какой-либо информации о местонахождении Павла Жабина полицейские просят сообщить об этом по телефонам: 8(30138) 43-2-05, 8-950-382-33-11, 8-924-625-01-20 или 102 (112).
ориентировка МВД
Мужчина ушёл из дома и не вернулся в середине июня
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