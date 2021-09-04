Сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
За прошедшие сутки в лесах Бурятии пожаров не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники напоминают, в лесах определены места для сбора дикоросов, валежника и орехов. Полный перечень мест размещён на официальном сайте Республиканского агентства лесного хозяйства.
Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.
В Бурятии не горят леса
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