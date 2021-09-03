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Популярного блогера Эрика Давидыча поразил мусор на Байкал

Популярного блогера Эрика Давидыча поразил мусор на Байкал
Общество, 
Автоблогер посетил Ольхон

2 сентября на Байкал приехал известный блогер, основатель сайта Smotra.ru Эрик «Давидыч» Китуашвили. Блогер со своими товарищами остановился в гостинице на побережье Байкала со стороны Иркутской области.

- Выспался, класс. Тишина. Я в местах, где останавливаюсь и сплю, всегда замеряю количество децибел. Ночью было 22 децибела. Это очень тихо, очень, - поделился Давидыч впечатлениями у себя в Instagram.

Сегодня блогер и его команда отправились на Ольхон, к мысу Хобой. В stories Эрик Давидыч охарактеризовал качество местных дорог как «интересное».

- Я знаю, куда теперь можно приехать испытать какую-нибудь тачку. Сюда нужно ехать в заповедник, - добавил он.

Также известного блогера поразил мусор на Острове и нечистоплотность местных жителей.

- Доехали до Хобоя. Водитель УАЗика, который тут можно взять в аренду, говорит: «Ребят, но вы доедете, тут у вас уха будет». Мы такие думаем: «Ну да, классно». Доехали. Водитель, я извиняюсь за выражение, «бубенцы» свои почесал, грязными руками поздоровался с парнем, который делает суп и просто голыми руками режет продукты. Мы к нему подходим, спрашиваем: «Слушай, чувак, а что там перчатки, не перчатки». Он: «Какие перчатки? Неудобно, вы что?» - возмутился Эрик Давидыч.

В своём Instagram он показал бычки, крышки, салфетки и прочий мусор, который валяется на острове.

Как сообщал «Байкал-Daily», Эрик Давидыч приезжал в Улан-Удэ прошлым летом в рамках своего автопробега «SMOTRA RUN». В микрорайоне Восточный блогер встретился со своими зрителями. На встречу пришло несколько десятков человек.



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