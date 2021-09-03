Житель Бурятии осуждён за антисемитизм

Мужчина публиковал провокационные записи в соцсети
49-летний житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии.
- Мужчина на протяжении нескольких месяцев размещал на своей странице в социальной сети публикации, содержащие высказывания о необходимости совершения противоправных действий, в том числе применения насилия в отношении представителей еврейской нации, а также лиц, исповедующих иудаизм, - сообщает прокуратура Бурятии.
Суд признал его виновным и назначил два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор в законную силу не вступил.
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