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Житель Бурятии осуждён за антисемитизм

Житель Бурятии осуждён за антисемитизм
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина публиковал провокационные записи в соцсети

49-летний житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии.

 - Мужчина на протяжении нескольких месяцев размещал на своей странице в социальной сети публикации, содержащие высказывания о необходимости совершения противоправных действий, в том числе применения насилия в отношении представителей еврейской нации, а также лиц, исповедующих иудаизм, - сообщает прокуратура Бурятии.

Суд признал его виновным и назначил два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Приговор в законную силу не вступил.
прокуратура суд экстремизм

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