Житель Бурятии осуждён за антисемитизм

49-летний житель Селенгинского района Бурятии признан виновным в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии.





- Мужчина на протяжении нескольких месяцев размещал на своей странице в социальной сети публикации, содержащие высказывания о необходимости совершения противоправных действий, в том числе применения насилия в отношении представителей еврейской нации, а также лиц, исповедующих иудаизм, - сообщает прокуратура Бурятии.Суд признал его виновным и назначил два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года.Приговор в законную силу не вступил.