В Бурятии в ДТП погиб мотоциклист















ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ.

По предварительным данным, сегодня вечером 21-летний водитель мотоцикла «Рейсер», не имеющий прав, следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал», не справился с управлением и наехал на препятствие.Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия,Сотрудники ГИБДД работают на месте смертельной аварии.