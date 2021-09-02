В Бурятии в ДТП погиб мотоциклист

Водитель наехал на препятствие
По предварительным данным, сегодня вечером 21-летний водитель мотоцикла «Рейсер», не имеющий прав, следуя по федеральной автодороге Р-258 «Байкал», не справился с управлением и наехал на препятствие.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП молодой человек от полученных травм скончался на месте происшествия,
Сотрудники ГИБДД работают на месте смертельной аварии.
ДТП произошло в пригороде Улан-Удэ.
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