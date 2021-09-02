 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 сентября

01 сентября

Популярное

В Улан-Удэ растут сосны-малютки

В Улан-Удэ растут сосны-малютки
Общество, 
Улан-удэнцев просят не давить крохотные сосны на прогулках

Жителей Улан-Удэ призвали быть аккуратнее при прогулках в городских лесах, чтобы случайно не затоптать деревья, которые только начали расти.

Сотрудники МБУ «Городское лесничество» показали крошечную сосну, которая растёт на популярной тропе здоровья. Специалист пояснил, что поскольку год был влажным, начали проклёвываться семена сосны.

 
- Этой малютке-сосне ещё расти и расти более 100 лет. Пожалуйста, будьте аккуратнее при прогулках в городских лесах. Не задавите случайно маленькое дерево. Сохраним природу вместе! – призвали в «Городское лесничество».

деревья Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ растут сосны-малютки
В Улан-Удэ растут сосны-малютки
Общество, 02.09.2021
Улан-удэнцев просят не давить крохотные сосны на прогулках
Лесной спецназ Бурятии: «Каждый день нас поджидали опасности»
Лесной спецназ Бурятии: «Каждый день нас поджидали опасности»
Общество, 02.09.2021
Пожарные-десантники Бурятии 72 дня боролись с огнём в Иркутской области
Выздоровел забайкалец, которого лечил главврач Коммунарки
Выздоровел забайкалец, которого лечил главврач Коммунарки
Общество, 02.09.2021
Денис Проценко скорректировал лечение больному с78% поражением лёгких
Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства школы на Автотранспортной
Мэр Улан-Удэ проверил ход строительства школы на Автотранспортной
Общество, 02.09.2021
Школа примет юных жителей Левобережья в следующем году
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
В Улан-Удэ состоится массовая проверка водителей
Общество, 02.09.2021
По традиции, проверку устроят в пятницу вечером
Анатолий Михаханов ищет хозяев для своих котят
Анатолий Михаханов ищет хозяев для своих котят
Общество, 02.09.2021
Анатолий Михаханов отмечает, что пушистики принесут счастье своим хозяевам
В Москве откроется персональная выставка художника Зорикто Доржиева
В Москве откроется персональная выставка художника Зорикто Доржиева
Общество, 02.09.2021
Будет представлена живопись, скульптуры, граффити, а также диджитал-объекты: видеопроекции и NFT-токены
Михаил Асташов завершил выступление на Паралимпиаде
Михаил Асташов завершил выступление на Паралимпиаде
Общество, 02.09.2021
Паралимпиец из Бурятии финишировал далеко от победителей  
В Бурятии запустили чат-бот по вакцинации от COVID-19
В Бурятии запустили чат-бот по вакцинации от COVID-19
Общество, 02.09.2021
Чат-бот предоставит самую актуальную информацию по вакцинации всего за несколько минут
Жительницу Бурятии обязали погасить задолженность по кредиту умершей матери
Жительницу Бурятии обязали погасить задолженность по кредиту умершей матери
Общество, 02.09.2021
Женщина не смогла обжаловать решение районного суда
Врачи спасли зрение жителя Бурятии с куском металла в глазу
Врачи спасли зрение жителя Бурятии с куском металла в глазу
Общество, 02.09.2021
Инородное тело попало в глаз мужчины во время ремонта сенокосильной машины
В Бурятии за сутки умер один больной коронавирусом
В Бурятии за сутки умер один больной коронавирусом
Общество, 02.09.2021
Занятость коечного фонда для ковидных больных снижается
В Улан-Удэ задались вопросом о состоянии фонтана у Русского драмтеатра
В Улан-Удэ задались вопросом о состоянии фонтана у Русского драмтеатра
Общество, 02.09.2021
Знаменитый фонтан находится в эксплуатации 12 лет
В Бурятии потерявшегося медвежонка выпустили в лес
В Бурятии потерявшегося медвежонка выпустили в лес
Общество, 02.09.2021
Маму потерявшегося медвежонка слышали в лесу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^