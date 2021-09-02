В Улан-Удэ растут сосны-малютки







- Этой малютке-сосне ещё расти и расти более 100 лет. Пожалуйста, будьте аккуратнее при прогулках в городских лесах. Не задавите случайно маленькое дерево. Сохраним природу вместе! – призвали в «Городское лесничество».





Жителей Улан-Удэ призвали быть аккуратнее при прогулках в городских лесах, чтобы случайно не затоптать деревья, которые только начали расти.Сотрудники МБУ «Городское лесничество» показали крошечную сосну, которая растёт на популярной тропе здоровья. Специалист пояснил, что поскольку год был влажным, начали проклёвываться семена сосны.