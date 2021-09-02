Занятость коечного фонда для ковидных больных снижается
Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии впервые за последнее время опустился ниже отметки «90». Накануне в республике ковид выявили у 88 человек. Из них в Улан-Удэ 45.
Значительная часть лета в Бурятии прошла под знаком третьей волны коронавируса. Рекордным остаётся 334 заражённых за сутки. Ситуация заметно улучшилась к концу лета, так, 21 августа суточный прирост опустился ниже отметки 100 заболевших. Цифры же в менее чем 90 новых заражённых фиксировались до этого только в конце мая.
Общее число случаев COVID-19 за всё время в Бурятии выросло до 56 592. Из них 49% (27 589) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии выздоровели от коронавируса 49 077 человек. Накануне из больниц выписали 37 выздоровевших пациентов, а также дополнительно были сняты с наблюдения 43 человека.
Умер за последние сутки один больной коронавирусом. По данным оперштаба, он был старше 65 лет. Отметим, позавчера в Бурятии и вовсе не было ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19.
С начала пандемии в Бурятии скончались 1778 больных коронавирусом.
В стационарах республики сегодня получают лечение 354 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки число госпитализированных уменьшилось на 40.
В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 28). На ИВЛ – 29 пациентов.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 508 коек: занято – 354, свободно – 154 коек. Занятость коечного фонда снизилась со вчерашних 77% до 69%.
Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1118 человек.
Число контактных лиц – 7155 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях руководитель управления Роспотребнадзора – главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям. В обращении он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом, хоть и стабилизировалась, но остаётся хрупкой.
В Бурятии за сутки умер один больной коронавирусом
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина не смогла обжаловать решение районного суда
Работы обошлись в 14 миллионов рублей
Инородное тело попало в глаз мужчины во время ремонта сенокосильной машины
Занятость коечного фонда для ковидных больных снижается
Знаменитый фонтан находится в эксплуатации 12 лет
Маму потерявшегося медвежонка слышали в лесу
Радостной новостью поделился гендиректор аэропорта «Байкал»
Учащихся поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов
Однако приговоры признаны законными и справедливыми
Во вине женщины мужчине пришлось проходить лечение
Работы принимаются по 10 сентября
Церемония открытия (12+) пройдёт 8 сентября
Местами ожидаются дожди с грозами
Общество, 01.09.2021
Жители и гости столицы республики увидят работы Иннокентия Старикова и Леонида Семёнова
Общество, 01.09.2021
Соревнования проведут на озере Арахлей