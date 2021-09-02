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В Бурятии за сутки умер один больной коронавирусом

В Бурятии за сутки умер один больной коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Занятость коечного фонда для ковидных больных снижается

Суточный прирост больных коронавирусом в Бурятии впервые за последнее время опустился ниже отметки «90». Накануне в республике ковид выявили у 88 человек. Из них в Улан-Удэ 45.

Значительная часть лета в Бурятии прошла под знаком третьей волны коронавируса. Рекордным остаётся 334 заражённых за сутки. Ситуация заметно улучшилась к концу лета, так, 21 августа суточный прирост опустился ниже отметки 100 заболевших. Цифры же в менее чем 90 новых заражённых фиксировались до этого только в конце мая.

Общее число случаев COVID-19 за всё время в Бурятии выросло до 56 592. Из них 49% (27 589) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии выздоровели от коронавируса 49 077 человек. Накануне из больниц выписали 37 выздоровевших пациентов, а также дополнительно были сняты с наблюдения 43 человека.

Умер за последние сутки один больной коронавирусом. По данным оперштаба, он был старше 65 лет. Отметим, позавчера в Бурятии и вовсе не было ни одного летального исхода среди пациентов с COVID-19.

С начала пандемии в Бурятии скончались 1778 больных коронавирусом.

В стационарах республики сегодня получают лечение 354 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За сутки число госпитализированных уменьшилось на 40.

В отделениях реанимации находится 43 пациента (из них старше 65 лет – 28). На ИВЛ – 29 пациентов.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 508 коек: занято – 354, свободно – 154 коек. Занятость коечного фонда снизилась со вчерашних 77% до 69%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1118 человек.

Число контактных лиц – 7155 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях руководитель управления Роспотребнадзора – главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев обратился к жителям. В обращении он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом, хоть и стабилизировалась, но остаётся хрупкой.

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