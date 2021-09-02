В Бурятии потерявшегося медвежонка выпустили в лес

В Бурятии обнаружили медвежонка, который потерял маму и бегал в эти дни по Закаменску.
- Медвежонок в хорошем состоянии, активный. 1 сентября государственный инспектор Бурприроднадзора выпустил медвежонка в естественную среду обитания в тайге, за селом Холтосон, где последний раз слышали и видели медведицу, - сообщили в Бурприроднадзоре.
Необходимо, чтобы медвежонок воссоединился с мамой, которая сейчас находится в поисках детёныша.
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- Бурприроднадзор считает, что в данном случае нет необходимости в регулировании численности медведей - отстреле животных. Если медведица найдёт медвежонка, то они уйдут вместе в лес. Специалисты Бурприроднадзора продолжат вести наблюдения, - пояснили в ведомстве.
В случае, если медвежонок не найдёт маму, то он будет передан в приют для животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», медвежонок бегал в Закаменском районе на протяжении нескольких дней. Сначала он был замечен в селе Холтосон.
Бурприроднадзор напомнил жителям Бурятии о соблюдении следующих правил поведения:
- находясь в лесу, всегда помнить, что встреча с медведем может произойти в любое время и в любом месте, поэтому необходимо быть морально к этому готовым;
- располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь - нет ли признаков присутствия медведя;
- находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны;
- чтобы избежать критической дистанции сближения и не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно;
- важно следить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма;
- не оставляйте в лесу пищевые остатки, мусор;
- увидев медведя вдалеке, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной;
- ни в коем случае не бежать. (это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование);
- необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, хлопками в ладоши;
- поднимите руки вверх (давая понять животному, что вы выше и сильнее его);
- не смотрите зверю в глаза, не показывайте зубы.
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