В Бурятии потерявшегося медвежонка выпустили в лес













Бурприроднадзор напомнил жителям Бурятии о соблюдении следующих правил поведения:



- находясь в лесу, всегда помнить, что встреча с медведем может произойти в любое время и в любом месте, поэтому необходимо быть морально к этому готовым;

- располагаясь на отдых, внимательно осмотритесь - нет ли признаков присутствия медведя;

- находясь с детьми в лесу, будьте всегда предельно внимательны;

- чтобы избежать критической дистанции сближения и не столкнуться неожиданно с медведем, необходимо передвигаться в лесу шумно;

- важно следить за тем, чтобы не создавались условия для их прикорма;

- не оставляйте в лесу пищевые остатки, мусор;

- увидев медведя вдалеке, не приближайтесь к нему, осторожно покиньте это место, обойдите его стороной;

- ни в коем случае не бежать. (это бесполезно и только дополнительно может спровоцировать медведя на преследование);

- необходимо, стараясь максимально сохранить спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, хлопками в ладоши;

- поднимите руки вверх (давая понять животному, что вы выше и сильнее его);

- не смотрите зверю в глаза, не показывайте зубы.

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