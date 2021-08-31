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Селенга в подтопленном посёлке Наушки в Бурятии пошла на спад

Селенга в подтопленном посёлке Наушки в Бурятии пошла на спад
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ситуация в подтопленных двух посёлках и одном селе в Кяхтинском районе остаётся сложной

В республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили последнюю информацию о подтопленных населённых пунктах в Кяхтинском районе Бурятии.

По состоянию на 31 августа, в посёлке Наушки подтоплено 86 домовладений на которых также подтоплены 54 дома. Также грунтовые воды выступили в 125 домах, расположенных выше железнодорожных путей.

Наблюдается подмыв дорожного полотна на дороге к мосту через протоку слоем 20 см. Дорога Наушки - Цаган-Усун между мостами залита полностью, движение закрыто.

В посёлке Хоронхой подтоплено 111 придомовых территорий на которых также подтоплены 38 домов.

В селе Усть-Кяхта подтоплено 17 придомовых территорий.

В посёлке Наушки на 31 августа наблюдается снижение уровня воды реки Селенга на 7 см.

- Продолжается оказание помощи пострадавшему населению. В числе прочих привлечённых оперативных групп и экстренных служб спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вчера перевозили граждан и транспортировали полезный груз. Так, ими было перевезено 30 жителей посёлка Наушки и 20 – посёлка Хоронхой. Также спасатели транспортировали 3,5 тонны груза. Сегодня работы по оказанию помощи людям продолжаются, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Кяхтинском районе Бурятии эвакуировалась часть жителей подтопленных домов. Большинство уехали к родственникам, но вчера вечером сообщалось о четырёх людях, разместившихся в пункте временного размещения в Хоронхое.

По посёлку Наушки передвигаться можно только на лодках.

В воскресенье район выезжал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он дал ряд поручений и заверил местных жителей, что пострадавшим будут выплачены компенсации. Местные жители рассказывают, что спасают хоть какие-нибудь остатки урожая, выкапывая картошку по колено в воде.








подтопление Селенга

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