В Бурятии волонтёры помогли в ремонте Буддийского университета





Буддисты считают, что помощь хуваракам во время их учёбы (как продуктами, так и материальная) оказывает сильное влияние на дарителя. «Ведь хувараки постигают Учение Будды и будут развивать буддизм ради живых существ на своей родине», - говорят буддийские священнослужители.

Как сообщал «Байкал-Daily», Буддийскому университету, где учатся будущие ламы, верующие также постоянно помогают деньгами и продуктами. К примеру, прошлой осенью хуваракам везли картошку и другие овощи . Дарили будущим ламам большие пакеты с замороженными пельменями Буддисты считают, что помощь хуваракам во время их учёбы (как продуктами, так и материальная) оказывает сильное влияние на дарителя. «Ведь хувараки постигают Учение Будды и будут развивать буддизм ради живых существ на своей родине», - говорят буддийские священнослужители.

В Буддийском университете «Даши Чойнхорлин» имени Дамба Даржа Заяева завершили косметический ремонт. Волонтёры провели покраску и побелку стен и потолков, в актовом зале покрыли лаком пол, а также обновили шторы.- От лица Буддийского университета благодарим всех верующих за помощь в подготовке университета к учебному году. Верующие буддисты и волонтёры сделали косметический ремонт (побелка, покраска, уборка). Помогали им в этом деле студенты хувараки, - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России.Также здесь поблагодарили организации и верующих за финансовую поддержку.- Улучшение места и условий пребывания лам и хувараков приносит большое благо, что послужит в будущем достижению благополучия в жизни. Пусть этими благими делами семьи верующих и волонтёров живут в счастье и в достатке, - заключили в Сангхе.