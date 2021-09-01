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Селенга в Улан-Удэ вышла на пойму

Селенга в Улан-Удэ вышла на пойму
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Жителей домов, которые попадают в зону затопления, просят готовиться к возможной эвакуации

Гидрологическая ситуация на реке Селенга в Улан-Удэ ухудшается. За сутки уровень воды поднялся сразу на 17 сантиметров и достиг 243 см. Река вышла на пойму.

- Выход воды на пойму в реке Селенга составляет 13 см. В ближайшие сутки подъём уровня воды продолжится, - сообщает администрация Улан-Удэ.

Критической отметкой в реке Селенга считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.

В ночь с 31 августа на 1 сентября с 21 часов спецтехника комбината по благоустройству провела отсыпку низменных участков подтопляемых территорий Левобережья. Всего было использовано 369 кубометров грунта.

Продолжается информирование жителей подтопляемых домов.

- Проинформировали людей, которые попадают в зону затопления при уровне воды 243 см, чтобы они приняли меры по эвакуации и сохранению своего имущества. Вчера вечером обзвонили жителей по улице Окинская, там находятся четыре участка в зоне подтопления, чтобы жители этих домов также приняли меры по вывозу имущества, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Фёдоров.

Рейды проходят в вечернее время, чтобы можно было застать людей дома. Вчера вечером сотрудники обошли более двух тысяч домов. Горожан информируют о мерах безопасности при паводке, что брать с собой в случае эвакуации, также уточняется число проживающих, берутся контактные данные и т.д. Сегодня подворовые обходы в вечернее время будут продолжены.

Мэрия просит всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в улан-удэнской школе №44, что находится на Левом берегу, подтопило цокольный этаж.

Сложная ситуация из-за поднявшейся Селенги наблюдается с прошлой недели в Кяхтинском районе, где подтоплены Наушки, Хоронхой и Усть-Кяхта. Вода там заливает жилые дома, топит придомовые участки и дороги, в Наушках местные жители передвигаются на лодках. 
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