Селенга в Улан-Удэ вышла на пойму

Жителей домов, которые попадают в зону затопления, просят готовиться к возможной эвакуации
Гидрологическая ситуация на реке Селенга в Улан-Удэ ухудшается. За сутки уровень воды поднялся сразу на 17 сантиметров и достиг 243 см. Река вышла на пойму.
- Выход воды на пойму в реке Селенга составляет 13 см. В ближайшие сутки подъём уровня воды продолжится, - сообщает администрация Улан-Удэ.
Критической отметкой в реке Селенга считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.
В ночь с 31 августа на 1 сентября с 21 часов спецтехника комбината по благоустройству провела отсыпку низменных участков подтопляемых территорий Левобережья. Всего было использовано 369 кубометров грунта.
Продолжается информирование жителей подтопляемых домов.
- Проинформировали людей, которые попадают в зону затопления при уровне воды 243 см, чтобы они приняли меры по эвакуации и сохранению своего имущества. Вчера вечером обзвонили жителей по улице Окинская, там находятся четыре участка в зоне подтопления, чтобы жители этих домов также приняли меры по вывозу имущества, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС Дмитрий Фёдоров.
Рейды проходят в вечернее время, чтобы можно было застать людей дома. Вчера вечером сотрудники обошли более двух тысяч домов. Горожан информируют о мерах безопасности при паводке, что брать с собой в случае эвакуации, также уточняется число проживающих, берутся контактные данные и т.д. Сегодня подворовые обходы в вечернее время будут продолжены.
Мэрия просит всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных и сохранении урожая.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в улан-удэнской школе №44, что находится на Левом берегу, подтопило цокольный этаж.
Сложная ситуация из-за поднявшейся Селенги наблюдается с прошлой недели в Кяхтинском районе, где подтоплены Наушки, Хоронхой и Усть-Кяхта. Вода там заливает жилые дома, топит придомовые участки и дороги, в Наушках местные жители передвигаются на лодках.
Селенга в Улан-Удэ вышла на пойму
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Состоялось лично-командное первенство по общефизическому многоборью
Жителей домов, которые попадают в зону затопления, просят готовиться к возможной эвакуации
Последний лесной пожар был в воскресенье
Росгвардейцы и полицейские обеспечивают безопасность школьников в День знаний
За пояс победителя поборются юноши 2006 г.р. и младше
Учителям пожелали выдержки, здоровья и успехов
Максимальная температура воздуха составит +27 градусов
Мероприятие соберёт профессиональных поэтов и заслуженных работников культуры
Экскурсия охватывает 85 километров пути
На объекте устранены замечания контролирующих органов
Стартует приём заявок для участия в конкурсе социально значимых проектов
Фестиваль состоится с 3 по 5 сентября в национальном музее республики
Коллектив примет участие в фестивале «Кочевье Севера»
Знамя будет храниться в новом музее «Наследие ДОСААФ»
В Иркутской области реконструкторы совершили переход по территории Прибайкальского нацпарка