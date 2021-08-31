Некоторые школьники отправятся на дистанционный режим учёбы
В улан-удэнской школе №44, что находится на Левом берегу, подтопило цокольный этаж. Цоколь подтопило грунтовыми водами, которые поднялись из-за повышения уровня реки Селенга. Выход грунтовых вод зафиксирован на уровне 4-5 см, сообщили в администрации Улан-Удэ.
Об этом шла речь на оперативном штабе по противопаводковой ситуации под председательством мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова.
- В связи с этим на дистанционный режим уходят третьи и восьмые классы. 289 детей будут обучаться в школе №9 во вторую смену. Первый и второй этажи школы будут полностью задействованы. Со 2 сентября питание в школе будет организовано в обычном режиме, - сообщила заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.
В школе прошли родительские собрания, родители о проводимых мероприятиях оповещены. Также по поручению Игоря Шутенкова сегодня комиссия продолжит обследование здания. Подвальное помещение будет обесточено.
- Комиссионно обследовать ситуацию и решить, как организовать учебный процесс в случае, если поднимется вода, - сказал мэр.
Как сообщал «Байкал-Daily», уровень Селенги продолжает повышаться. Игорь Шутенков призвал жителей Левобережья «собрать вещи, остатки урожая, всё ценное поднять повыше и готовиться к возможной эвакуации».
В улан-удэнской школе подтопило цокольный этаж
Происшествия, Фото:
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