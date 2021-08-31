Волонтёры нужны в том числе для работы расчистки затопленных дворов
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ на реке Селенга повышается уровень воды. В ближайшие дни прогнозируется выход воды на пойму. Жителей Левобережья просят собрать ценные вещи и быть готовыми к возможной эвакуации.
Также сложная ситуация наблюдается в Кяхтинском районе, где из-за поднявшейся Селенги топит посёлки Наушки, Хоронхой и село Усть-Кяхта. В Наушках передвигаться сейчас можно только на лодках.
Председатель «Общества без барьеров» Галина Горбатых бросила клич о сборе добровольцев для оказания помощи населению при возможном затоплении в Улан-Удэ, а также для ликвидации последствий наводнения в Кяхтинском районе.
Республиканский центр добровольчества «Добродом» и АНО «Добровольческий корпус Байкала» проводят регистрацию добровольцев для участия в оказании помощи населению при наводнении, сообщила Галина Горбатых на своей странице в Facebook.
- В связи с наступлением осени здания и имущество в подтопленных домах могут не успеть просохнуть, поэтому нужна помощь добровольцев для работы по расчистке дворов, сушке вещей, уборке территории нуждающимся жителям (семьи с инвалидами, многодетные семьи, семьи с пожилыми людьми и пр.), - пояснила общественница.
Она попросила желающих заполнить анкеты https://clck.ru/XBnLm и быть готовым к участию в оказании помощи.
К участию в оказании помощи привлекаются лица старше 18 лет. По всем вопросам дополнительную информацию можно уточнить 8 924 650-08-00 «Добровольческий корпус Байкала».
В Бурятии набирают добровольцев в зоны затопления
Общество, Фото:
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