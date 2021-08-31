Жителей Левобережья в Улан-Удэ предупреждают об угрозе подтопления

За один день планируется обойди порядка 500 домов. Завтра подворовые обходы продолжатся.







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Сегодня сотрудники администрации Советского района и управления по чрезвычайным ситуациям проводят очередной подворовый обход частного сектора Левобережья. Они обходят по улицам Блюхера, Вишнёвая, Заречная, переулка Грачевский и др., сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.Специалисты в ходе подворового обхода предупреждают собственников жилых домов об угрозе подтопления, разъясняют, как вести себя в случае наводнения, что брать с собой при эвакуации, как уберечь имущество и сохранить урожай.Сегодня на 8:00 уровень воды в реке Селенга составлял 226 см, при уровне воды 230 см вода выходит на пойму и начинается подтопление низменных участков. Критическая отметка в реке Селенга считается 330 см, когда может произойти затопление домов на прибрежной территории.- Просим всех жителей быть бдительными, подготовиться к возможной эвакуации, собрать документы, ценные вещи, позаботиться о домашних животных и собрать урожай, - призывают в мэрии.Оперштаб по паводковой ситуации работает в круглосуточном режиме.