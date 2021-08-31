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В Бурятии спасут уникальную фреску

В Бурятии спасут уникальную фреску
Общество,  Фото:pexels.com
У подрядчика не поднялась рука «загнать» уникальную фреску под штукатурку

Историческую фреску в Оёрском Доме культуры в Джидинском районе Бурятии спасут и отреставрируют. Об этом сообщается в аккаунте газеты «Джидинка» в Instagram.


Как сообщал «Байкал-Daily», в Оёрском Доме культуры едва не возникла угроза закрашивания фрески советских времён. После строительства и ввода в эксплуатацию учреждения в 1975 году, по линии компартии было дано задание художникам, расписать стены фойе в монументально-декоративном стиле. Сегодня этой советской фреске уже более 40 лет.

При капремонте объекта у подрядчика не поднялась рука «загнать» всё это под штукатурку. Поэтому организация выступила с предложением изыскать средства на реставрационные работы и сохранить уникальную роспись для будущих поколений.

- Как нам сообщила начальник отдела культуры администрации Джидинского района Софья Очирова, после публикаций в СМИ это было озвучено в министерстве культуры республики. Где было принято решение – оценить стоимость реставрационных работ. Для этого, и минкульт, и управление культуры района за помощью обратились в Союз художников Бурятии. Подробные снимки росписи были направлены Евгению Болсобоеву - председателю Союза. Именно в Союзе художников теперь изучают этот вопрос, после чего дадут свою оценку восстановительным работам, - сообщает газета «Джиднка».

Ремонт Оёрского дома культуры производится на средства нацпроекта. Более 6 млн рублей осваивается в первом этапе реконструкции, и около 4 млн выделено на второй этап. В управлении культуры пояснили, именно из этих средств и проведут реставрацию уникальной советской фрески.


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