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Бурятский лучник Баир Шигаев вышел в ¼ финала на Паралимпиаде

Бурятский лучник Баир Шигаев вышел в ¼ финала на Паралимпиаде
Общество, 
Баир Шигаев продолжает борьбу в личном первенстве

На Паралимпийских играх в Токио лучник из Бурятии Баир Шигаев выиграл в 1/8 личного первенства среди лиц поражением опорно-двигательного аппарата.

С результатом 146:145 Баир обыграл соперника из Турции Булет Коркмаз.

- Болеем за Баира Шигаева всей республикой в 1/4, сегодня в 11.55 по местному времени, - призывают в минспорта Бурятии.

29 августа Баир Шигаев и Степанида Артахинова (Якутия) завоевали бронзу Паралимпиады в смешанных соревнованиях.

Сегодня спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал второе золото Паралимпийских игр. Михаил стал лучшим в шоссейной велогонке с раздельным стартом на 16 км. Серебро и бронзу завоевали спортсмены из США и Германии.


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