Баир Шигаев продолжает борьбу в личном первенстве
На Паралимпийских играх в Токио лучник из Бурятии Баир Шигаев выиграл в 1/8 личного первенства среди лиц поражением опорно-двигательного аппарата.
С результатом 146:145 Баир обыграл соперника из Турции Булет Коркмаз.
- Болеем за Баира Шигаева всей республикой в 1/4, сегодня в 11.55 по местному времени, - призывают в минспорта Бурятии.
29 августа Баир Шигаев и Степанида Артахинова (Якутия) завоевали бронзу Паралимпиады в смешанных соревнованиях.
Сегодня спортсмен из Бурятии Михаил Асташов завоевал второе золото Паралимпийских игр. Михаил стал лучшим в шоссейной велогонке с раздельным стартом на 16 км. Серебро и бронзу завоевали спортсмены из США и Германии.
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Бурятский лучник Баир Шигаев вышел в ¼ финала на Паралимпиаде
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