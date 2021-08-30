В Бурятии туристы бросили на Байкале тир, монтажную пену и унитаз





























В субботу, 28 августа волонтёры провели две экоакции – на берегу озера Байкал в селе Максимиха и на озере Котокель. Там собрали 113 и 60 мешков (объёмом в 220 литров) мусора соответственно.Бурятский общественник Чингис Болотов рассказал о странных находках, оставленных «дикими» туристами в Максимихе. Болотов составил топ-7 мусорных находок.На седьмом месте оказался тир.- Кто-то построил тир в лесу. При этом направление стрельбы было выстроено так, что можно было бы легко попасть в другого дикого туриста. Видимо, «дикие» туристы не уважают и не берегут друг друга, - рассказал Чингис Болотов.На шестом месте свечи в песке от любителей романтики. Волонтёры предположили, что некий турист делал предложение руки и сердца, и выразили надежду, что в их семье это будет последнее экопреступление.Пятую строчку рейтинга заняла монтажная пена в лесу на Байкале.- Такого пилотажа творческой мусорной мысли я не видел. Сложно комментировать такую заботу о последователях, - поделился Чингис Болотов.На четвёртом месте оказался унитаз. Кто-то зачем-то привёз его с собой, вкопал в землю и оставил здесь.На пятом месте – многочисленные туалеты. Весь прибрежный лес усеян сооружениями из баннеров, плёнки, обоев и т.д.- Это хорошо, что люди себе туалет обустраивают. Но надо после себя его разобрать и яму обратно закапывать. В итоге остаются рваные куски пленки, баннеров, полиэтилена и много дерьма, - пояснил Болотов.Четвёртую строчку рейтинга ответили коробкам от салютов.«Бронзу» рейтинга взяли 12 литров окурков. Это самые частая проблема на природе. При этом фильтр сигарет не разлагается, а никотин отравляет почву.На втором месте оказались летние кеды.- Казалось бы, как можно забыть обувь на природе? На самом деле легко. Ответ лежал на поверхности в 20 метрах от забытой обуви. За кустами мы обнаружили десятки пустых бутылок от алкоголя. Вот так без ума, без памяти, без совести, без обуви отдыхают некоторые туристы, - константировал Чингис Болотов.Возглавили рейтинг пирамиды мусора.- Для кого в лесу оставляете и строите пирамиды мусора? Для лесников? У них работы мало? Это не входит в их обязанности. Для дорожников? Это тоже не входит в обязанность, И при этом они не обслуживают лесные дороги и тропы. Для других муниципальных служб? Они тоже не приедут так как им забот хватает в населенных пунктах. Для волонтёров? Ооо ... и здесь снова ошибка. Волонтёров не так много. И это крупно повезёт, если ребята вдруг окажутся на этой территории. Просто заберите свой мусор с собой в город. Вы же всё это как-то привезли. Поймите! Нас много, а людей, кто работает по очистке берегов, в тысячи раз меньше, - заключил Чингис Болотов.