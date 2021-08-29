В Улан-Удэ завершился форум «Армия»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия



В Бурятии завершился масштабный военно-технический форум «Армия-2021».



В этом году масштабный форум проходил под общей концепцией, которая состоит во внедрении систем искусственного интеллекта и предусматривает научно-деловую программу с участием, в том числе, предприятий промышленности региона. Мероприятие организовано командованием общевойсковой армии ВВО с целью демонстрации возможностей современной техники, находящейся на вооружении в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Бурятии.



Семь площадок форума



Форум был организован на семи площадках республики, четыре из которых расположены на территории Улан-Удэ (аэродром Восточный, военный городок Сосновый бор, остров Комсомольский, станция Дивизионная). На площадках прошли мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (демонстрация патриотических и исторических выставок, реконструкция исторических событий).



На аэродроме Восточный состоялся динамический показ бронеавтомобиля «Тайфун-К» и БТР-80 с возможностью прокатиться на них посетителям форума. Также здесь была организована: выставка стрелкового оружия и экипировки военнослужащих, работа интерактивного лазерного тира «Рубин-110», выступление представителей федерации армейской тактической стрельбы объединения и федерации республики, показ упражнений стрельб с использованием холостых боеприпасов (пневматического оружия), солдатская каша и чай из полевых кухонь.



В Сосновом Бору состоялся статический показ более 11 единиц вооружения, военной и ретротехники: Т-34, 2С1, БТР-60, БРДМ-2, ИС-2, Т-55, ЗСУ-2, БМ-21, Д-30, БМ «Катюша». В «Партизанской деревне» прошла реконструкция исторических событий времен Великой Отечественной войны, показаны жизнь и быт партизан.



На острове Комсомольский проведена выставка более 12 единиц вооружения, военной и специальной техники. Был динамический показ БТР-80 с возможностью прокатиться на нём посетителям форума. Состоялись выступления разведывательных подразделений. Организована работа клуба «Лазертаг», пейнтбольного клуба, а также мотоклуба «Багги» с возможностью проезда на представленных образцах мототехники.



Впервые на станции Дивизионная



На площадке станция Дивизионная военно-технический форум прошёл впервые. Здесь организовали показ более 16 единиц вооружения, военной и специальной техники. Горожане смогли увидеть выступления представителей федерации армейской тактической стрельбы с показом упражнений стрельб.



В период форума в пяти населённых пунктах Бурятского территориального гарнизона работали выездные агитационные бригады по отбору на службу по контракту.



Также гости форума посмотрели выступления военных оркестров и коллективов Улан-Удэнского гарнизона и заслуженных артистов Бурятии.



Показ современных беспилотников



На площадках форума «Армия-2021» также были представлены новейшие образцы беспилотной авиации.



В частности, в рамках показа военной техники и вооружения мотострелкового соединения общевойсковой армии ВВО в Кяхта организовали показ современных беспилотников «Орлан-10» и «Леер-3». В настоящее время беспилотные летательные аппараты используются для выполнения учебных задач с выполнением наблюдения и разведывательных действий, по наведению и корректировке огня артиллерийских средств различной модификации и др.

