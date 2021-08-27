5 городов Иркутской области победили в конкурсе благоустройства

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Лучшую комфортную городскую среду создадут в Алзамае, Свирске, Усть-Куте, Шелехове и Усть-Илимске



Итоги V всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах подвели в Москве 26 августа. Победителями от Иркутской области признаны пять городов: Алзамай, Свирск, Усть-Кут, Шелехов и Усть-Илимск.



Федеральная комиссия выбрала следующие проекты:

1) «Концепция благоустройства городского парка «Серебряный бор» в городе Алзамае;

2) «Концептуальное решение по развитию общественной территории «Свирская Ривьера» в городе Свирске; планируется реализовать 2-й этап благоустройства – от Центрального парка культуры и отдыха до ул. Совхозной;

3) «Концепция благоустройства нового городского центра «Речники» в Усть-Куте;

4) «Концепция благоустройства городского парка в границах улиц Центральный проспект – Тимофея Панжина в городе Шелехов «Шелехов Парк»;

5) «Концепция благоустройства площади Дружбы в Усть–Илимске».



– Иркутская область второй год подряд сохраняет лидирующую позицию по числу победителей конкурса. Мы подали в министерство строительства Российской Федерации девять проектов, выиграли пять. Это максимальный результат среди регионов Сибирского федерального округа. Города, которые в этом году не выиграли, мы не оставим без внимания. Это проекты из Железногорска-Илимского, Зимы, Саянска и Тулуна. Доработаем и подадим их на конкурс в следующем году, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



Общая стоимость пяти проектов в Иркутской области оценивается в 530 млн рублей, из которых 320 млн – федеральная премия победителям, около 80 млн рублей – средства областного бюджета. На реализацию проектов также привлекаются средства местных бюджетов и внебюджетные источники.



По числу городов-победителей среди субъектов Сибири Иркутская область в 2021 году разделила лидерство с Красноярским краем: по пять проектов. По два проекта-победителя конкурса будет реализовано в Томской и Кемеровской областях, один проект – в Туве. Всего в Сибирском федеральном округе 15 проектов-победителей конкурса 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

