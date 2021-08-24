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Жители Бурятии сами установили памятник труженикам тыла и детям войны

Жители Бурятии сами установили памятник труженикам тыла и детям войны
Общество,  Фото:Совет муниципальных образований Бурятии
На возведение и установку памятника ушло 500 тысяч

В селе Баянгол Баргузинского района Бурятии установили памятник труженикам тыла и детям войны. Об этом сообщили в Совете муниципальных образований республики.

Инициаторами и основными исполнителями всех работ, начавшихся в октябре 2020 года, стали члены территориального общественного самоуправления «Юбилейный».

– Это наш вклад, может быть и отчасти скромный, чтоб сохранить память о великом подвиге нашего народа, – говорит председатель ТОС Раиса Мисюркеева.

Она рассказала, что для возведения скульптурной композиции было освоено 340 тысяч рублей по программе «Народный бюджет». Также были использованы средства, полученные за победу в республиканском и районном конкурсах «Лучшее территориальное самоуправление» в размере 160 тысяч рублей.
памятник

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