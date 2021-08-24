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COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте

COVID-19 в Бурятии «топчется» на месте
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снижение заболеваемости в последние три дня практически остановилось

По данным управления Роспотребнадзора, за последние сутки в Бурятии коронавирус подтвердили у 96 человек. Это всего на один случай меньше, чем днём ранее.

Заболеваемость в последние три дня практически замерла на месте. Так, если вчера заболели 96 человек, позавчера их было 97, до этого 98. На прошлой неделе также отмечалось ежедневное снижение всего на несколько случаев.

Всего с начала пандемии в Бурятии зафиксировано 55 753 случаев заболевания COVID-19. Из них 49% (27 230) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели от ковида 48 795 человек. Накануне коронавирус победили 44 пациента, ещё 40 человек дополнительно сняли с наблюдения.

Умерли за минувшие сутки четыре пациента с коронавирусом. Их пол и точный возраст не раскрывается, известно лишь, что трое были старше 65 лет, один – младше этого возраста. Отметим, в последние дни летальных исходов было меньше – от одного до трёх.

За всё время коронавирус унёс в Бурятии жизни 1763 человек.

В стационарах республики сегодня получают лечение 422 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 43 меньше, чем днём ранее. В последнее время отмечается стабильное снижение госпитализированных больных.

В отделениях реанимации находится 61 пациент. Из них старше 65 лет – 33 человека. На ИВЛ – 25 пациентов.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 590 коек: занято – 422, свободно 168 коек. Занятость коечного фонда составляет 71,5%.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1199 человек. За сутки число таких пациентов прибавилось на 51 человека.

Число контактных лиц на сегодня – 8086 человек.

Завершили вакцинацию от коронавируса 252 454 жителя Бурятии. Это 58% от плана, который надо выполнить до 1 октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации. «Ковид с нами навсегда. Главный вопрос сегодня - чтобы он перешёл в режим привычной лёгкой болячки», - пояснил он.

Также Алексей Цыденов поручил обеспечить к 1 сентября усиленные меры профилактики коронавирусной инфекции.

До конца сентября продлили ограничения по проведению массовых мероприятий, за исключением случаев, установленных указом главы Бурятии. По-прежнему приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, игровых зон, танцевальных площадок в организациях общепита, а также ночных клубов.
коронавирус профилактика

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