Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации
На заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации для стабилизации эпидемиологической ситуации в период школьных занятий.
- Ковид с нами навсегда. Главный вопрос сегодня - чтобы он перешёл в режим привычной лёгкой болячки, и здесь актуален вопрос вакцинации. У нас хорошо идёт вакцинация, но мы можем усилиться. У нас есть достаточный запас вакцины, сегодня практически нет очередей в пунктах вакцинации. И я попросил бы всех наших жителей, кто ещё не прошёл вакцинацию, получить прививку. Это единственный способ перевести ковид из опасной болезни в обычную, как сезонный грипп. Мы должны жить спокойно, уверенно, не ограничивая ни экономику, ни учёбу, - отметил Алексей Цыденов.
На сегодняшний день в Бурятии первым компонентом привито 297 359 человек. Завершили вакцинацию 250339 человек, что составляет 58% от плана.
Глава Бурятии объяснил, как перевести ковид в режим «привычной болячки»
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