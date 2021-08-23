Глава Бурятии объяснил, как перевести ковид в режим «привычной болячки»

Власть, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации



На заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ускорить темпы вакцинации для стабилизации эпидемиологической ситуации в период школьных занятий.



- Ковид с нами навсегда. Главный вопрос сегодня - чтобы он перешёл в режим привычной лёгкой болячки, и здесь актуален вопрос вакцинации. У нас хорошо идёт вакцинация, но мы можем усилиться. У нас есть достаточный запас вакцины, сегодня практически нет очередей в пунктах вакцинации. И я попросил бы всех наших жителей, кто ещё не прошёл вакцинацию, получить прививку. Это единственный способ перевести ковид из опасной болезни в обычную, как сезонный грипп. Мы должны жить спокойно, уверенно, не ограничивая ни экономику, ни учёбу, - отметил Алексей Цыденов.



На сегодняшний день в Бурятии первым компонентом привито 297 359 человек. Завершили вакцинацию 250339 человек, что составляет 58% от плана.







